Avtor:
B. B.

Četrtek,
12. 2. 2026,
6.00

Osveženo pred

12 ur, 35 minut

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Četrtek, 12. 2. 2026, 6.00

12 ur, 35 minut

Zimske olimpijske igre, Milano-Cortina 2026, 11. februar

Se Ilka Štuhec lahko vmeša v boj za najvišja mesta?

Avtor:
B. B.

Ilka Štuhec | Ilka Štuhec bo tekmovala v superveleslalomu. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec bo tekmovala v superveleslalomu.

Foto: Guliverimage

Danes bo na olimpijskih igrah v ospredju Ilka Štuhec, ki jo v Cortini v superveleslalomu čaka zadnji olimpijski nastop. Pozneje bodo na deset kilometrov v prosti tehniki nastopile še slovenske tekačice. Sicer pa bomo videli še kar nekaj končnih odločitev.

Anamarija Lampič
Sportal Strelska "katastrofa", "grozna tekma", obenem pa odlično pripravljene smuči

V ženskem superveleslalomu bo ob 11.30 nastopila Ilka Štuhec. Izkušena Mariborčanka bo še zadnjič nastopila na teh olimpijskih igrah. Vprašanje je, ali se lahko naša najboljša smučarka v hitrih disciplinah vmeša v boj za najvišja mesta.

Ob 13. uri bodo na deset kilometrov v prosti tehniki nastopile Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja. Slovenska četverica bo iskala predvsem dober ritem in čim boljšo uvrstitev

Sedem kompletov medalj in hokejski spektakel

Četrtek bo ponudil še sedem končnih odločitev. V ospredju bodo deskarji prostega sloga v krosu in snežnem žlebu, hitrostne drsalke na 5000 metrov, tekme na kratkih progah, ekipna štafeta sankačev ter grbine v smučanju prostega sloga.

Razživel se bo tudi moški hokejski turnir. Na sporedu bodo obračuni Švica- Francija, Češka- Kanada, Latvija - ZDA ter Nemčija Danska. Pri ženskah bo odigran še dvoboj Finska Kanada.

Milano-Cortina 2026, 12. februar:

Končne odločitve (9):


Alpsko smučanje:
11.30 superveleslalom, ženske

Deskanje prostega sloga:
13.45 kros, izločilni boji, moški
19.30 snežni žleb, finale, ženske

Hitrostno drsanje:
16.30 5000 m, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15 500 m, izločilni boji, ženske
20.29 1000 m, izločilni boji, moški

Sankanje:
18.30 ekipna štafeta

Smučanje prostega sloga:
12.15 grbine, finale, moški

Smučarski tek:
13.00 10 km, prosto, ženske

Predtekmovanja:
Deskanje prostega sloga:
10.00 kros, kvalifikacije, moški

Krling:
Ligaški del, moški:
14.05 Norveška - Nemčija
14.05 ZDA - Švica
14.05 Velika Britanija - Švedska

Ligaški del, ženske:
09.05 Južna Koreja - ZDA
09.05 Japonska - Švedska
09.05 Italija - Švica
09.05 Kanada - Danska
19.05 Kitajska - Velika Britanija
19.05 Italija - Južna Koreja
19.05 Danska - Japonska
19.05 Švedska - ZDA

Hokej:
Skupina A, moški:
12.10 Švica - Francija
16.40 Češka - Kanada

Skupina C, moški:
21.10 Latvija - ZDA
21.10 Nemčija - Danska

Skeleton:
09.30 prva in druga vožnja, moški

Smučanje prostega sloga:
10.00 grbine, kvalifikacije, moški

