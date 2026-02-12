Se Ilka Štuhec lahko vmeša v boj za najvišja mesta?

Danes bo na olimpijskih igrah v ospredju Ilka Štuhec, ki jo v Cortini v superveleslalomu čaka zadnji olimpijski nastop. Pozneje bodo na deset kilometrov v prosti tehniki nastopile še slovenske tekačice. Sicer pa bomo videli še kar nekaj končnih odločitev.

V ženskem superveleslalomu bo ob 11.30 nastopila Ilka Štuhec. Izkušena Mariborčanka bo še zadnjič nastopila na teh olimpijskih igrah. Vprašanje je, ali se lahko naša najboljša smučarka v hitrih disciplinah vmeša v boj za najvišja mesta.

Ob 13. uri bodo na deset kilometrov v prosti tehniki nastopile Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja. Slovenska četverica bo iskala predvsem dober ritem in čim boljšo uvrstitev

Sedem kompletov medalj in hokejski spektakel

Četrtek bo ponudil še sedem končnih odločitev. V ospredju bodo deskarji prostega sloga v krosu in snežnem žlebu, hitrostne drsalke na 5000 metrov, tekme na kratkih progah, ekipna štafeta sankačev ter grbine v smučanju prostega sloga.

Razživel se bo tudi moški hokejski turnir. Na sporedu bodo obračuni Švica- Francija, Češka- Kanada, Latvija - ZDA ter Nemčija Danska. Pri ženskah bo odigran še dvoboj Finska Kanada.

Milano-Cortina 2026, 12. februar: Končne odločitve (9):

Alpsko smučanje:

11.30 superveleslalom, ženske Deskanje prostega sloga:

13.45 kros, izločilni boji, moški

19.30 snežni žleb, finale, ženske Hitrostno drsanje:

16.30 5000 m, ženske Hitrostno drsanje, kratke proge:

20.15 500 m, izločilni boji, ženske

20.29 1000 m, izločilni boji, moški Sankanje:

18.30 ekipna štafeta Smučanje prostega sloga:

12.15 grbine, finale, moški Smučarski tek:

13.00 10 km, prosto, ženske Predtekmovanja:

Deskanje prostega sloga:

10.00 kros, kvalifikacije, moški Krling:

Ligaški del, moški:

14.05 Norveška - Nemčija

14.05 ZDA - Švica

14.05 Velika Britanija - Švedska Ligaški del, ženske:

09.05 Južna Koreja - ZDA

09.05 Japonska - Švedska

09.05 Italija - Švica

09.05 Kanada - Danska

19.05 Kitajska - Velika Britanija

19.05 Italija - Južna Koreja

19.05 Danska - Japonska

19.05 Švedska - ZDA Hokej:

Skupina A, moški:

12.10 Švica - Francija

16.40 Češka - Kanada Skupina C, moški:

21.10 Latvija - ZDA

21.10 Nemčija - Danska Skeleton:

09.30 prva in druga vožnja, moški Smučanje prostega sloga:

10.00 grbine, kvalifikacije, moški

