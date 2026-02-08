Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
8. 2. 2026,
17.12

Cande Moreno alpsko smučanje smuk Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026

Nedelja, 8. 2. 2026, 17.12

47 minut

Huda poškodba Cande Moreno na ZOI 2026

Še ena žrtev olimpijskega smuka. Kruta usoda Andorke v Cortini.

Cande Moreno Smuk | Andorska smučarka Cande Moreno se je huje poškodovala na ženskem smuku na ZOI 2026. | Foto Guliverimage

Andorska smučarka Cande Moreno se je huje poškodovala na ženskem smuku na ZOI 2026.

Foto: Guliverimage

Na nedeljskem ženskem olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo je zelo odmeval boleč padec Lindsey Vonn. V senci tragičnega odstopa ameriške zvezdnice pa se je na smukaški preizkušnji huje poškodovala tudi predstavnica Andore Cande Moreno. Prizorišče v Cortini ji ni usojen. Leta 2024 je na njem utrpela hujšo poškodbo desnega kolena, tokrat, na njenem krstnem olimpijskem nastopu, pa si je poškodovala levo koleno.

THUMB Breezy
Sportal "Zaplet" z medaljo olimpijske prvakinje, ki sporoča: Lindsey, s tabo smo

S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. | Foto: Guliverimage S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. Foto: Guliverimage Nastopila je s številko 26. To je bil njen prvi nastop na olimpijskih igrah, končala pa ga je v solzah in ogromnih bolečinah. Andorska smučarka Cande Moreno ima s Cortino številne neporavnane račune.

Ko je na proti Olimpia della Tofane, prizorišču letošnjega ženskega olimpijskega smuka, nastopila leta 2024, si je resneje poškodovala kolenske vezi v desnem kolenu. Tokrat je hudo padla po dolgem skoku, se zaletela v varnostno ograjo in obležala v bolečinah.

Olimpijskih iger je bilo za 25-letno smučarko nemudoma konec, saj si je strgala križne vezi v levem kolenu, najhitrejša disciplina v alpskem smučanju pa je še enkrat več pokazala kruto plat svojega obraza.

Krstni nastop Andorke na zimskih olimpijskih igrah se je sprevrgel v nočno moro. | Foto: Guliverimage Krstni nastop Andorke na zimskih olimpijskih igrah se je sprevrgel v nočno moro. Foto: Guliverimage

Nesrečno Andorko so podobno kot pred njo Lindsey Vonn s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, ženski smuk, na katerem je edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec osvojila 15. mesto, pa je tako terjal kar nekaj žrtev.

Cande Moreno alpsko smučanje smuk Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026
