Še ena žrtev olimpijskega smuka. Kruta usoda Andorke v Cortini.

Na nedeljskem ženskem olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo je zelo odmeval boleč padec Lindsey Vonn. V senci tragičnega odstopa ameriške zvezdnice pa se je na smukaški preizkušnji huje poškodovala tudi predstavnica Andore Cande Moreno. Prizorišče v Cortini ji ni usojen. Leta 2024 je na njem utrpela hujšo poškodbo desnega kolena, tokrat, na njenem krstnem olimpijskem nastopu, pa si je poškodovala levo koleno.

S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico. Foto: Guliverimage Nastopila je s številko 26. To je bil njen prvi nastop na olimpijskih igrah, končala pa ga je v solzah in ogromnih bolečinah. Andorska smučarka Cande Moreno ima s Cortino številne neporavnane račune.

Ko je na proti Olimpia della Tofane, prizorišču letošnjega ženskega olimpijskega smuka, nastopila leta 2024, si je resneje poškodovala kolenske vezi v desnem kolenu. Tokrat je hudo padla po dolgem skoku, se zaletela v varnostno ograjo in obležala v bolečinah.

Olimpijskih iger je bilo za 25-letno smučarko nemudoma konec, saj si je strgala križne vezi v levem kolenu, najhitrejša disciplina v alpskem smučanju pa je še enkrat več pokazala kruto plat svojega obraza.

Krstni nastop Andorke na zimskih olimpijskih igrah se je sprevrgel v nočno moro. Foto: Guliverimage

Nesrečno Andorko so podobno kot pred njo Lindsey Vonn s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, ženski smuk, na katerem je edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec osvojila 15. mesto, pa je tako terjal kar nekaj žrtev.