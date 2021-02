Še ena priložnost za Jakova Faka

Jakov Fak s prvim tednom prvenstva ne more biti zadovoljen. Danes ima novo priložnost, da popravi vtis. Fak je to v preteklosti že znal izkoristiti in dva dni počitka sta mu še kako prav prišla. Slovenske barve bodo danes branili še Miha Dovžan, Rok Tršan in Alex Cisar, ki je dobil prednost pred Klemnom Bauerjem.

Krog favoritov na tej tekmi je širok, svojo priložnost za sam vrh pa bodo iskali tudi Norvežani.

Rezultati