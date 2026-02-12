Še ena priložnost za Ilko Štuhec

Na olimpijskih igrah bo v alpskih disciplinah na sporedu ženski superveleslalom. Na štartu bo tudi ena slovenska predstavnica, slovenske barve bo branila Ilka Štuhec. Tekma se začne ob 11.30.

Izkušena Mariborčanko bo skušala še zadnjič na tem olimpijskem prizorišču napasti. Konkurenca je izjemna, saj bodo na štartu vse najboljše tekmovalke. Ilka Štuhec bo šla na progo s številko 17. Tekmo bo odprla Švicarka Malorie Blanc, na štartu pa bo 43 tekmovalk.

"Nisem tako vizualizirala rezultata, ena številka je preveč, ampak zdaj je, kar je. Na progi sem se počutila dosti dobro … z vsem dogajanjem ta teden … Vesela sem, da je mimo," je po smuku povedala Štuhec.

Če pogledamo trenutno razvrstitev svetovnega pokala v superveleslalomu vodi Italijanka Sofia Goggia, tik za njo je Novozelandka Alice Robinson, tretja pa je Američanka Lindsey Vonn, ki pa je zaradi padca na smuku že končala olimpijske igre.



Štartna lista, superveleslalom (ž)



1. Malorie Blanc (Švi)

2. Laura Pirovano (Ita)

3. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

4. Mirjam Puchner (Avt)

5. Corinne Suter (Švi)

6. Federica Brignone (Ita)

7. Emma Aicher (Nem)

8. Ester Ledecká (Češ)

9. Sofia Goggia (Ita)

10. Cornelia Hütter (Avt)

11. Elena Curtoni (Ita)

12. Ariane Raedler (Avt)

13. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

14. Alice Robinson (Nzl)

15. Romane Miradoli (Fra)

16. Camille Cerutti (Fra)

17. Ilka Štuhec (Slo)

18. Keely Cashman (ZDA)

19. Breezy Johnson (ZDA)

20. Laura Gauché (Fra)

21. Mary Bocock (ZDA)

22. Jacqueline Wiles (ZDA)

23. Nina Ortlieb (Avt)

24. Janine Schmitt (Švi)

25. Valérie Grenier (Kan)

26. Maryna Gąsienica-Daniel (Pol)

27. Elvedina Muzaferija (Bih)

28. Delia Durrer (Švi)

29. Julia Pleshkova (Rus)

30. Rosa Pohjolainen (Fin)

31. Barbora Nováková (Češ)

32. Jordina Caminal Santure (And)

33. Elisa Maria Negri (Češ)

34. Cassidy Gray (Kan)

35. Francesca Baruzzi Farriol (Arg)

36. Anastasiia Shepilenko (Ukr)

37. Matilde Schwencke (Čil)

38. Alena Labastova (Češ)

39. Nicole Begue (Arg)

40. Rebeka Jančová (Slk)

41. Alexandra Skorokhodova (Kaz)

42. Kiana Kryeziu (Kos)

43. Sarah Schleper (Meh)

