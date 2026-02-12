Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
12. 2. 2026,
7.00

Osveženo pred

10 ur, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Ilka Štuhec Ilka Štuhec Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Četrtek, 12. 2. 2026, 7.00

10 ur, 33 minut

ZOI 2026, Bormio, superveleslalom (ž)

Še ena priložnost za Ilko Štuhec

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Ilka Štuhec | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na olimpijskih igrah bo v alpskih disciplinah na sporedu ženski superveleslalom. Na štartu bo tudi ena slovenska predstavnica, slovenske barve bo branila Ilka Štuhec. Tekma se začne ob 11.30.

Izkušena Mariborčanko bo skušala še zadnjič na tem olimpijskem prizorišču napasti. Konkurenca je izjemna, saj bodo na štartu vse najboljše tekmovalke. Ilka Štuhec bo šla na progo s številko 17. Tekmo bo odprla Švicarka Malorie Blanc, na štartu pa bo 43 tekmovalk.

"Nisem tako vizualizirala rezultata, ena številka je preveč, ampak zdaj je, kar je. Na progi sem se počutila dosti dobro … z vsem dogajanjem ta teden … Vesela sem, da je mimo," je po smuku povedala Štuhec.

Če pogledamo trenutno razvrstitev svetovnega pokala v superveleslalomu vodi Italijanka Sofia Goggia, tik za njo je Novozelandka Alice Robinson, tretja pa je Američanka Lindsey Vonn, ki pa je zaradi padca na smuku že končala olimpijske igre.


Štartna lista, superveleslalom (ž)

1. Malorie Blanc (Švi)
2. Laura Pirovano (Ita)
3. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)
4. Mirjam Puchner (Avt)
5. Corinne Suter (Švi)
6. Federica Brignone (Ita)
7. Emma Aicher (Nem)
8. Ester Ledecká (Češ)
9. Sofia Goggia (Ita)
10. Cornelia Hütter (Avt)
11. Elena Curtoni (Ita)
12. Ariane Raedler (Avt)
13. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)
14. Alice Robinson (Nzl)
15. Romane Miradoli (Fra)
16. Camille Cerutti (Fra)
17. Ilka Štuhec (Slo)
18. Keely Cashman (ZDA)
19. Breezy Johnson (ZDA)
20. Laura Gauché (Fra)
21. Mary Bocock (ZDA)
22. Jacqueline Wiles (ZDA)
23. Nina Ortlieb (Avt)
24. Janine Schmitt (Švi)
25. Valérie Grenier (Kan)
26. Maryna Gąsienica-Daniel (Pol)
27. Elvedina Muzaferija (Bih)
28. Delia Durrer (Švi)
29. Julia Pleshkova (Rus)
30. Rosa Pohjolainen (Fin)
31. Barbora Nováková (Češ)
32. Jordina Caminal Santure (And)
33. Elisa Maria Negri (Češ)
34. Cassidy Gray (Kan)
35. Francesca Baruzzi Farriol (Arg)
36. Anastasiia Shepilenko (Ukr)
37. Matilde Schwencke (Čil)
38. Alena Labastova (Češ)
39. Nicole Begue (Arg)
40. Rebeka Jančová (Slk)
41. Alexandra Skorokhodova (Kaz)
42. Kiana Kryeziu (Kos)
43. Sarah Schleper (Meh)

Preberite še:

Ilka Štuhec
Sportal Se Ilka Štuhec lahko vmeša v boj za najvišja mesta?
lindsey_thumb
Sportal Pretresljive fotografije Lindsey Vonn iz bolnišnice
Polona Klemenčič
Sportal Slovenske biatlonke skromne, Hrobat in Čater končala OI
Pola Beltowska, ZOI 2026 Milano Cortina
Sportal Med slavjem Slovencev skakalka tarča hudih groženj: To je nesprejemljivo
Ilka Štuhec Ilka Štuhec Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.