V živo: Se bodo slovenski orli na Poljskem danes boljše znašli?

V Wisli na Poljskem se z moško preizkušnjo nadaljuje skakalno odprtje nove sezone. Razmere na skakalnici so danes precej boljše kot v soboto, ko se slovenski skakalci nikakor niso znašli. Le trije so na prvi tekmi nove tekmovalne zime osvojili točke: Peter Prevc je bil 17., Timi Zajc 20. in Anže Lanišek 25. Zmagal je prvi favorit Poljak Dawid Kubacki. Kakšna bodo razmerja moči danes? Kvalifikacije so se začele ob 14.30, prva serija pa bo na sporedu ob 16.00.