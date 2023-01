V živo: Izjemna priložnost za Kranjca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S številko 2 bi moral nastopiti Švicar Marco Odermatt, vodilni smučar v svetovnem pokalu, ki je kot edini presegel mejo tisoč osvojenih točk (1.186), a je 25-letni zvezdnik odpovedal nastop. Zaradi bolečin v levem kolenu, ki so posledica udarca − tega je prejel na petkovem smuku v Kitzbühelu −, še ni nared za nastop. "Prvi dan, ko sem nazaj na snegu, kar velik korak za naprej. Moje koleno je bolje in moja samozavest se vrača. Ampak nocoj ne bom smučal. To odločitev sem sprejel z glavo, ne s srcem. Bilo bi preveliko tveganje za prihodnost," je sporočil Odermatt, ki upa, da se bo lahko pridružil svetovni smučarski karavani konec tedna na superveleslalomih v Cortini d'Ampezzo.

Schladming, veleslalom (M):

Žan Kranjec je v tej sezoni na stopničkah stal že trikrat. Enkrat je bil drugi, dvakrat pa tretji. Foto: Guliver Image Med favoriti za najvišja mesta je na zgodovinski tekmi, saj bosta prvič oba teka potekala pod žarometi, tudi Žan Kranjec. V tej sezoni sta od njega na veleslalomskih preizkušnjah zbrala več točk le odsotni Odermatt (460 točk) in Norvežan Henrik Kristoffersen (345). Slovenski as, ki je lani na olimpijskih igrah osvojil srebrno medaljo v veleslalomu, jih ima 290.

To bo prvi moški veleslalom v Schladmingu po letu 2013. Takrat je bil na svetovnem prvenstvu najboljši Američan Ted Ligety.

Finale se bo začel ob 20.45.