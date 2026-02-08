Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
8. 2. 2026,
19.42

1 ura, 22 minut

ZOI 2026, sankanje, enosed (m)

Nedelja, 8. 2. 2026, 19.42

ZOI 2026, sankanje, enosed (m)

Sankač Langenhan dobitnik prvega nemškega zlata na letošnjih OI

STA

Max Langenhan je osvojil zlato odličje. Foto Reuters

Nemški sankač Max Langenhan je postal olimpijski prvak v sankanju in tako postal prvi nemški dobitnik zlate medalje na letošnjih olimpijskih igrah. Drugo mesto je zasedel Avstrijec Jonas Mueller, tretje pa Italijan Dominik Fischnaller.

Šestindvajsetletni Nemec je postal olimpijski prvak s časom 3:31,191. Mueller je dosegel čas 3:31,787, skoraj sekundo počasnejši od zmagovalca je bil Italijan Fischnaller s časom 3:32,125.

Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je prav tako zmagal Nemec, takrat je bil najboljši Johannes Ludwig.

