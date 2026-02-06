Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je na prizorišču olimpijskih iger v Predazzu sporočil, da bodo na tekmovanju petih krogov še poostrili nadzor in preverjali morebitne prekrškarje, saj si ne želijo privoščiti še kakšnega škandala. "V našem športu si želimo čistih olimpijskih iger," je Italijan dejal za norveški NRK.

Smučarski skakalci in skakalke so na srednji napravi v olimpijskem Predazzu že opravili prve treninge, prva tekma sledi v soboto ob 18.45. Šef tekmovanja svetovnega pokala Sandro Pertile pa pred tem opozarja, da so za preprečevanje goljufanja na olimpijskih igrah sprejeli dodatne ukrepe.

Za norveški NRK je potrdil, da bodo okrepili nadzor – vse to v želji, da se izognejo morebitnim dogodkom, ki bi vrgli še dodatno negativno luč na smučarske skoke. "To je način, da se izognemo špekulacijam in zagotovimo, da športniki in ekipe upoštevajo pravila. To je naše jasno sporočilo," opozarja Pertile.

Če bi sicer preglede izvajali na vrhu skakalnice pred skokom in po njem ob vznožju skakalnice, bodo tokrat stvari drugačne, poroča norveški medij. Med olimpijskimi igrami bo na tekmovališču (na različnih delih skakalnega objekta) nameščenih šest kontrolorjev, ki bodo lahko kjerkoli izvajali preglede.

"To je pomemben korak za nas, da imamo vse pod nadzorom." Foto: Guliverimage

Ne želijo ponovitve Pekinga ali Trondheima

"Kontrolorji ženskih in moških tekem ter nordijske kombinacije bodo med olimpijskimi igrami sodelovali, razporejeni pa bodo na različnih delih. Želimo presenetiti športnike, to je pomemben korak za nas, da imamo vse pod nadzorom. Zdaj, ko gre za veliko tekmovanje, se želimo še bolj izogniti situacijam, ki so se dogajale v preteklosti, saj sta bila Peking (številne diskvalifikacije predvsem na tekmi mešanih ekip, op. p.) in Trondheim preveč mračna dogodka za naš šport. Preprosto se želimo temu izogniti," je za NRK dejal Pertile.

Na vprašanje, ali bodo Norvežani zaradi razkrite manipulacije z dresi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu še bolj pod drobnogledom, je dodal: "Norveška je že plačala za to, kar se je zgodilo v Trondheimu. Tukaj smo vsi na istem in vse spremljamo z istimi očmi. Želimo imeti pošten šport."