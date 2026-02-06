Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Sandro Pertile smučarski skoki

Petek, 6. 2. 2026, 10.27

20 minut

V Predazzu povečano število kontrolorjev na različnih delih tekmovališča

Sandro Pertile svari pred goljufanjem: Želimo si čistih OI

Sandro Pertile | Sandro Pertile je napovedal, da bo na olimpijskih igrah v Italiji poostren nadzor skakalcev in skakalk. | Foto Guliverimage

Sandro Pertile je napovedal, da bo na olimpijskih igrah v Italiji poostren nadzor skakalcev in skakalk.

Foto: Guliverimage

Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je na prizorišču olimpijskih iger v Predazzu sporočil, da bodo na tekmovanju petih krogov še poostrili nadzor in preverjali morebitne prekrškarje, saj si ne želijo privoščiti še kakšnega škandala. "V našem športu si želimo čistih olimpijskih iger," je Italijan dejal za norveški NRK.

"To je pomemben korak za nas, da imamo vse pod nadzorom." | Foto: Guliverimage "To je pomemben korak za nas, da imamo vse pod nadzorom." Foto: Guliverimage

Ne želijo ponovitve Pekinga ali Trondheima

"Kontrolorji ženskih in moških tekem ter nordijske kombinacije bodo med olimpijskimi igrami sodelovali, razporejeni pa bodo na različnih delih. Želimo presenetiti športnike, to je pomemben korak za nas, da imamo vse pod nadzorom. Zdaj, ko gre za veliko tekmovanje, se želimo še bolj izogniti situacijam, ki so se dogajale v preteklosti, saj sta bila Peking (številne diskvalifikacije predvsem na tekmi mešanih ekip, op. p.) in Trondheim preveč mračna dogodka za naš šport. Preprosto se želimo temu izogniti," je za NRK dejal Pertile.

Na vprašanje, ali bodo Norvežani zaradi razkrite manipulacije z dresi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu še bolj pod drobnogledom, je dodal: "Norveška je že plačala za to, kar se je zgodilo v Trondheimu. Tukaj smo vsi na istem in vse spremljamo z istimi očmi. Želimo imeti pošten šport."

