Direktor tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je za poljski skijumping.pl spregovoril o predlaganih spremembah, vezanih na program tekmovanja in štartne liste, ki bi lahko začele veljati že v prihodnji sezoni. Dokončno odločitev bodo sprejeli maja na zasedanju Mednarodne smučarske in deskarske zveze v Portorožu.

Eden od glavnih ciljev predlaganih sprememb je poenostavitev tekmovalnega urnika, predvsem ob koncih tedna, ko na istem prizorišču tekmujejo tako moški kot ženske. Trenutni spored je preveč raztegnjen, kar je, kot je v pogovoru za skijumping.pl dejal šef tekem Sandro Pertile, negativno vplivalo na privlačnost dogodkov in obremenilo organizatorje.

"Za skupna ženska in moška tekmovanja potrebujemo kompaktnejšo obliko. Letos je bila največja težava ta, da so bile ženske tekme na primer ob 9.30, moške pa ob 17.00, kar za gledalce ni privlačno, prav tako pa je nevzdržno za vse, ki delajo na dogodku," je Pertile, sicer pobudnik poenotenja ženskega in moškega koledarja, dejal za poljski portal.

Petkove kvalifikacije bi ponekod veljale tako za sobotno kot nedeljsko tekmo

Dodal je, da tako razvlečen program zahteva tudi višje stroške varnostne službe, in kot mogočo spremembo predlagal bolj zgoščen program: "Naš cilj je, da tako ženska kot moška tekmovanja trajajo približno štiri ure in pol. Prizadevali si bomo za ta cilj."

V želji po uresničenju tega bi se zgodile spremembe v kvalifikacijah. "To bi pomenilo, da bomo zlasti v nedeljo pogosto izpustili kvalifikacije. Petkove kvalifikacije bi veljale tako za soboto kot za nedeljo."

Ob tej ideji je marsikdo zastrigel z ušesi, saj skakalec ob na primer ponesrečenih petkovih kvalifikacijah ne bi smel tekmovati cel konec tedna. "To je sicer res, a ta pravila ne bodo veljala vsak konec tedna. To bo veljalo za izbrane konce tedna, ko bodo moški in ženski dogodki potekali skupaj in ne bo ekipnega tekmovanja. Pri ekipnih dogodkih imamo večjo fleksibilnost. Spremembe bodo vplivale na približno od štiri do šest koncev tedna, a se trudimo čim bolj zmanjšati njihov vpliv," odgovarjal Pertile.

Sprememba štartnih list

Predlagali so tudi spremembo štartne liste. Petek bi potekal po standardnem programu, z uradnim treningom in kvalifikacijami. Rezultati kvalifikacij bi določili štartno listo za soboto, ko bi štartalo 50 tekmovalcev, štartna lista za nedeljo pa bo sestavljena na podlagi rezultatov sobotnega tekmovanja.

Zmanjševanje števila sodelujočih

Italijan je pojasnil tudi, da skozi sezono načrtujejo zmanjšanje štartnih kvot, zlasti za večja tekmovanja, kot je novoletna turneja, in za skupne tekmovalne konce tedna žensk in moških.

"To je nujna prilagoditev za dosego čim bolj kompaktnega programa. Pri moških na novoletni turneji pričakujemo največ okoli 65 tekmovalcev, medtem ko bo pri ženskah kvota pri 40 najboljših tekmovalkah. Na ženski novoletni turneji pa bi uporabili podoben format kot na turneji dveh večerov. Kvalificiralo bi se 40 tekmovalk, največ pet iz ene države, najboljših 30 pa bi se uvrstilo v izločilno tekmovanje. Ob koncih tedna s kombiniranimi moškimi in ženskimi tekmami pričakujemo okoli 55 tekmovalcev v kvalifikacijah, približno deset manj kot prej," je za skijumping.pl še dejal Pertile.

Vse predlagane spremembe še niso sprejete, odločitve bodo padle 6. maja na zasedanju v Portorožu.