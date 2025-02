Kranjec razočaran, Oserban odstopil, gneča na vrhu

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu v Avstriji je dan za moški veleslalom. Po prvi vožnji je v vodstvu Norvežan Timon Haugan, precej je za pričakovanji zaostal Žan Kranjec, ki je z zaostankom 1,21 14. V konkurenci sto smučarjev je s številko 56 nastopil še mladi slovenski up v tehničnih disciplinah Miha Oserban, ki pa vožnje ni končal. Finalna vožnja bo ob 13.15.

Saalbach, SP v alpskem smučanju, veleslalom (m), po prvi vožnji:



1. Timon Haugan (Nor) 1:21,10

2. Loic Meillard (Švi) +0,02

3. Marco Odermatt (Švi) +0,24

4. Alexander Steen Olsen (Nor) +0,45

5. Raphael Haaser (Avt) +0,62

6. Thomas Tumler (Švi) +0,63

. Luca de Aliprandini (Ita) +0,63

8. Marco Schwarz (Avt) +0,87

9. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,88

10. Thibaut Favrot (Fra) +0,99

...

14. Žan Kranjec (Slo) +1,21



Za srebrnega olimpijca Žana Kranjca je to 15. nastop na šestem svetovnem prvenstvu, v Saalbachu pa s prvo vožnjo nikakor ne more biti zadovoljen. Slovenski specialist za veleslalom je nastopil s številko tri, že v zgornjem delu je dvakrat zdrsnil, na koncu pa za takrat vodilnim Švicarjem Loicom Meillardom zaostal 1,19. Švicarja je nato s številko enajst z vrha izrinil Norvežan Timon Haugan, ki je bil hitrejši za dve stotinki. Tretji je Švicar Marco Odermatt (+0,24). Kranjec je bil po svojem nastopu razočaran, ki je v izjavi za TV Slovenija dejal, da je absolutno preveč izgubil v zgornjem delu, v katerem si je pridelal zaostanek več kot sedmih desetink. Kranjec trenutno zaseda 14. mesto.

"Do prvega merjenja vmesnega časa sem izgubil ogromno, preveč, pri tretjem zavoju se mi je primerila manjša napaka in me je za malenkost odneslo iz idealne linije. Potem nisem nadaljeval v ritmu, kot bi moral," v prvi izjavi za TV Slovenija ni bil zadovoljen Kranjec. "Srednji del je bil dosti boljši, bil sem blizu takrat vodilnemu Meillardu, a sedem desetink je bilo preveč za prvi vmesni čas. Nimaš kaj, vseeno sem si želel boljšo vožnjo, bo treba v drugo nekaj dodati," je še dejal Kranjec, ki ga od kolajne po prvi vožnji loči 97 stotink sekunde. "Ko sem prišel v cilj, sem vedel, kje sem šel v redu, kje pa bi lahko odpeljal veliko bolje, predvsem iz starta ven moram najti način, da grem na limit," je še opisal nastop.

V vodstvu je Timon Haugan. Foto: Guliverimage

32-letnemu Slovencu sicer manjka samo še kolajna s svetovnih prvenstev, olimpijsko torej že ima, prav tako dve zmagi v svetovnem pokalu. Leta 2018 je prav v Saalbachu, kjer poteka letošnje prvenstvo, osvojil prvo. Druga je sledila leta 2020 v Adelbodnu. V svetovnem pokalu ima 15 uvrstitev na stopničke, od tega 11 na tretje mesto. Nazadnje je bil med najboljšimi tremi oziroma prav tretji na začetku te zime v Beaver Creeku. Po šestih tekmah je v seštevku discipline na četrtem mestu, pred njim so samo Marco Odermatt, Alexander Steen Olsen in Henrik Kristoffersen.

Od 23 slovenskih kolajn na svetovnih prvenstvih jih je bilo šest na veleslalomih. Osvojili so jih Boris Strel, Mateja Svet in Tina Maze. Črnjanka je pred 14 leti v Garmisch-Partenkirchnu kot prva in za zdaj edina Slovenka osvojila naslov svetovne prvakinje v tej disciplini.

Oserban po uspešnih kvalifikacijah odstopil

Miha Oserban Foto: Aleš Fevžer Na štartu tekme je bilo 100 smučarjev iz 61 reprezentanc. Prijavljenih je bilo še več tekmovalcev, zato so v četrtek izpeljali kvalifikacijsko tekmo, na kateri je bilo 133 tekmovalcev iz 59 reprezentanc. Na njej je priložnost lovil obetavni slovenski smučar Miha Oserban in jo tudi ujel. Obe njegovi vožnji sta bili dovolj dobri, da si je zagotovil premierni veleslalomski nastop v elitni konkurenci. Osemnajstletnik je v kvalifikacijah osvojil sedmo mesto, za zmagovalcem Čehom Janom Zabystranom je zaostal 2,47 sekunde. Na prvi progi je imel 14. čas, na drugi osmega.

Oserban je v veleslalomu nastopil s številko 56, po dveh vmesnih časih, ki nista obetala finalnega nastopa, pa je odstopil.

Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu je nastopil že v ekipni kombinaciji, v paru s smukačem Nejcem Naraločnikom je končal na 18. mestu.