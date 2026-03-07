Sobota, 7. 3. 2026, 11.42
1 ura, 22 minut
Rusija osvojila prvo medaljo po vrnitvi pod svojo zastavo
Ruska smučarka Varvara Vorončikina je na paraolimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 osvojila bronasto medaljo v smuku, s čimer se je ruska zastava in njena športna delegacija vrnila na zmagovalni oder prvič po letu 2014. Pred njo sta bili v cilju Švedinja Ebba Aarsjoe (zlato) in Francozinjo Aurrlie Richard (srebro).
Vorončikina je ena od desetih ruskih in beloruskih športnic in športnikov, ki so prejeli povabilo Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, potem ko je skupščina septembra 2025 glasovala za popolno ponovno uvrstitev obeh reprezentanc na tekmovanja, kar pomeni tudi izvajanje himne in uporabo zastave.