Rusija osvojila prvo medaljo po vrnitvi pod svojo zastavo

Ruska smučarka Varvara Vorončikina je na paraolimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 osvojila bronasto medaljo v smuku, s čimer se je ruska zastava in njena športna delegacija vrnila na zmagovalni oder prvič po letu 2014. Pred njo sta bili v cilju Švedinja Ebba Aarsjoe (zlato) in Francozinjo Aurrlie Richard (srebro).