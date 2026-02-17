Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
17. 2. 2026,
19.07

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Torek, 17. 2. 2026, 19.07

14 minut

Sprememba

Velika sprememba za ruske in beloruske športnike

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
olimpijski krogi Milano Cortina | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na paralimpijskih igrah v Milanu in Cortini bo pod svojimi zastavami lahko tekmovalo šest ruskih in štirje beloruski športniki, je danes sporočil Mednarodni paralimpijski komite. Odločitev pomeni vrnitev obeh držav v mednarodna tekmovanja, potem ko sta bili izključeni po ruski invaziji na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ruski paralimpijski komite je dobil skupno šest mest, beloruski pa štiri," so AFP sporočili iz Mednarodnega paralimpijskega komiteja, katerega predstavnik Craig Spence je pojasnil, da bodo ti športniki obravnavani kot športniki katere koli druge države.

Tako bodo lahko paradirali s svojimi zastavami, nosili barve svoje države in poslušali svojo himno, če bo to potrebno.

Odločitev odpira pot za ponovno vključitev Rusije in Belorusije v svetovni šport dve leti pred poletnimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu.

Rusija bo v Milanu in Cortini zastopana z dvema predstavnikoma v alpskem smučanju, dvema v teku na smučeh in dvema v deskanju na snegu.

Beloruski športniki bodo vsi tekmovali v teku na smučeh, navaja AFP.

Že od leta 2016 ...

Ruski športniki so od leta 2016 zaradi ponavljajočih se škandalov v dopingu prikrajšani za nastopanje z državnimi simboli, pa tudi število ruskih tekmovalcev na igrah je močno omejeno,

Nato sta bila Rusija in Belorusija prikrajšana za mednarodna tekmovanja na svojem ozemlju, njihove zastave, himne in uradniki pa so bili v veliki meri izključeni iz svetovnega športa zaradi vojne v Ukrajini, ki traja že štiri leta.

Rusija je te sankcije vedno obsodila, saj meni, da šport ne sme biti vpleten v politične razmere. Poleg tega meni, da je njen napad na Ukrajino upravičen, še dodaja AFP.

Paralimpijske igre bodo v Milanu in Cortini potekale od 6. do 15. marca 2026.

Preberite še:

hitrostno drsanje, Kanada
Sportal Kanadske drsalke ubranile naslov v ekipnem zasledovanju
hitrostno drsanje, Italija
Sportal Italijanski hitrostni drsalci prvaki v ekipnem zasledovanju
Nemčija, ZOI, hokej
Sportal V živo: Švicarji boljši od Italijanov, Nemci odpihnili Francoze
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.