V živo: Lanišek v igri za novo zmago, odličen finalni skok Petra Prevca

Preostali Slovenci v prvi seriji niso bili dolgi in uspešni kot drugouvrščeni Anže Lanišek (145 m), ki ima priložnost za drugo zmago v dveh dneh. Timi Zajc je na 18. mestu (130,5 m), Lovro Kos mesto za njim (132,5 m), Peter Prevc je 23. (125,5 m), Domen Prevc pa 29. (128 m). Brez finala je ostal Žiga Jelar, ki je za 41. mesto skočil 119,5 metra.

Nedeljske jutranje kvalifikacije je z novim rekordom skakalnice 150,5 metra dobil Halvor Egner Granerud. Na sobotni tekmi, ki jo je s prejšnjim rekordom 149 metrov dobil Lanišek, je Norvežana žirija tekmovanja diskvalificirala.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Titisee-Neustadt v Nemčiji, kjer bosta tekmi v petek, 9. decembra, in nedeljo, 11. decembra.

Svetovni pokal, skupno (3/32):

1. Dawid Kubacki (Pol) 250 točk

2. Anže Lanišek (Slo) 186

3. Stefan Kraft (Avt) 185

4. Piotr Zyla (Pol) 137

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 131

6. Manuel Fettner (Avt) 124

7. Marius Lindvik (Nor) 105

8. Andre Johann Forfang (Nor) 73

9. Andre Daniel Tande (Nor) 72

10. Daniel Tschofenig (Avt) 69

...

15. Peter Prevc (Slo) 49

14. Timi Zajc (Slo) 46

27. Domen Prevc (Slo) 21

28. Lovro Kos (Slo) 19

37. Žiga Jelar (Slo) 7