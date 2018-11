Vsi bi še enkrat pozdravili to, kar se je zgodilo včeraj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ruki na Finskem je danes na sporedu dvojni program. Ob 15.30 bodo organizatorji skušali izpeljati kvalifikacije, ob 17. uri pa še drugo posamično tekmo. V soboto je Domen Prevc za las zgrešil stopničke, sicer pa so slovenski skakalci dosegli lep ekipni uspeh.

Pet slovenskih skakalcev se je v soboto zavihtelo med dobitnike točke in kar trije med najboljšo deseterico. Domen Prevc je bil z najdaljšim skokom dneva in ob slabšem doskoku četrti, Timi Zajc sedmi, Anže Lanišek deseti. Jernej Damjan je tekmo končal kot 23., mesto za njim pa je bil 17-letni Žak Mogel. Le Bor Pavlovčič in Anže Semenič se nista uvrstila med dobitnike točk.

Prav vsi bodo vstopili v današnje kvalifikacije, ki se bodo začele ob 15.30, nato pa bo ob 17. uri sledila še tekma.

Organizatorji upajo, da danes ne bodo imeli takšnih težav z vetrom kot v petek in soboto.