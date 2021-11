V živo: Koliko slovencev na tekmo? Udarec za sobotnega zmagovalca.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi od Slovencev se je po smučini s številko štiri spustil Tilen Bartol in pristal pri 117 metrih. V soboto je bil gledalec, se bo tokrat boril za točke? Odlično se je znašel Lovro Kos, ki je v soboto s 15. mestom vknjižil rezultat kariere. Tokrat je pristal pri 136 metrih in se zanesljivo prebil na tekmo.

Od Slovencev na nastop čakajo še: Peter Prevc 48, Timi Zajc 61, Cene Prevc 63 in Anže Lanišek 67.

Kvalifikacije v živo:



Kobajaši v izolaciji Iz najvišje stopnice zmagovalnega odra v izolacijo. Foto: Guliverimage

V kvalifikacijah bi moralo nastopiti 70 skakalcev, a jih toliko zagotovo ne bo. Japonski skakalni as Rjoju Kobajaši je na družbenem omrežju zapisal, da je bil na testiranju, ki so ga opravili v soboto, pozitiven.

"Počutim se dobro, se vidimo v Klingenthalu", je zapisal zmagovalec sobotne tekme, ob tem pa pripel še fotografijo negativnega hitrega testa, opravljenega v hotelski sobi. Japonec je ob tem dodal, da je koronavirus prebolel junija, nato pa je bil še dvakrat cepljen. Čeprav je odgovornim pokazal potrdilo o protitelesih, to ni zadoščalo.

Razočarani Kobajaši, ki nima simptomov bolezni, je moral v izolacijo, preostali člani japonskega tabora bodo lahko nadaljevali tekmovanje, bodo pa pred odhodom na naslednje prizorišče še pod večjim drobnogledom.

Skakalci se bodo iz Finske preselili na Poljsko, kjer jih naslednji konec tedna čakajo preizkušnje v Wisli, nato pa sledi Klingenthal, kjer naj bi se, če ne bo sprememb, pridružil Kobajaši.

わーお、再検査無しのコロナ陽性

ま、僕は元気なのでクリンゲンタールで👋🏽 — 小林陵侑 Ryoyu kobayashi (@RyoKoba8118) November 28, 2021

V skupnem seštevku svetovnega pokala še naprej vodi Karl Geiger (225 točk), drugi je Kobajaši, tretji Halvor Egner Granerud, ki se mu je v petek zalomilo v kvalifikacijah, najvišje uvrščeni Slovenec je Lanišek na četrtem mestu (152).

Tekma se bo začela ob 16.15.

