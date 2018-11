V živo: Izjemen skok Domna Prevca

Smučarski skakalci so zbrani na drugem prizorišču nove sezone. V Ruki na Finskem naj bi bili danes in v nedeljo dve posamični tekmi. Kvalifikacije za današnjo so bile predvidene v petek, a jih je odpihnil premočan veter. Organizatorji so jih poskušali izpeljati danes popoldne. Prvotni načrt je bil, da bi se začele ob 15.15, vendar je veter spet nagaja. Sprva so jih prestavili na 15.30, nato pa se odločili, da bodo poizkusili izpeljati le tekmo.

Ta bi se morala začeti ob 16.30, a so jo sprva prestavili na 16.45, tekmo pa so nato začeli ob 17.50. Če bodo tekmo izpeljali, bo na sporedu le ena serija. Tako kot na treningu je tudi na tekmi izvrsten skok uspel Domnu Prevcu, ki je s 146 metri le za 1,5 metra zaostal za rekordom skakalnice, ki je v lasti Stefana Krafta. Dobro sta skočila tudi Jernej Damjan (129,5 m) in Bor Pavlovčič (124).

Prevc, Zajc in Mogel dobri že na treningu

Danes dopoldne so z nekaj težavami izpeljali uradni trening, na katerem je bil najboljši Nemec Markus Eisenbichler (137 m, 82,1 t), izkazal pa se je tudi Domen Prevc, ki je bil s 130 metri (71,3 t) osmi. Timi Zajc je test skakalnice končal na 12. mestu (130 m, 67,2 t), Žak Mogel pa na 15. (132 m, 65.6 t). Anže Lanišek je bil 20., Jernej Damjan, Bor Pavlovčič in Anže Semenič pa veliko slabši, 46., 50. in 56.

Organizatorjem, ki so se ukvarjali s pomanjkanjem snega, so v zadnjih dneh sicer pomagale nizke temperature, a zdaj jim jo je močno zagodel veter.

Tekmovanje v Kuusamu so do zdaj odpovedali štirikrat (2006, 2013 in dvakrat leta 2015), petkrat pa je bila na sporedu le ena preizkušnja (2003, 2005, 2006, 2008, 2011).

Program v Ruki Petek

18.00 kvalifikacije - odpadle Sobota

15.15 kvalifikacije

16.30 posamična tekma Nedelja

15.30 kvalifikacije

17.00 posamične tekma

Preberite še: