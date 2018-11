Finski obeti niso najboljši

Pred smučarskimi skakalci je drugo prizorišče nove sezone. V Ruki na Finskem v soboto in nedeljo sledita dve posamični tekmi. Kvalifikacije za sobotno (16.30) so predvidene za 18. uro, a vremenska napoved je vse prej kot ugodna.

Organizatorjem, ki so se ukvarjali s pomanjkanjem snega, so v zadnjih dneh sicer pomagale nizke temperature, a kaj lahko se zgodi, da jim jo bo močno zagodel veter. Najhuje naj bi bilo prav danes v času kvalifikacij, ko naj bi pihal veter s hitrostjo od šest do sedem metrov na sekundo. Meteorologi za soboto napovedujejo veter s hitrostjo med petimi in šestimi metri na sekundo, bolje kaže za nedeljo (3-4 m/s). Temperature ob koncu tedna naj bi se gibale okoli ledišča, skakalce pa bi lahko pričakale snežinke.

Tekmovanje v Kuusamu so do zdaj odpovedali štirikrat (2006, 2013 in dvakrat leta 2015), petkrat pa je bila na sporedu le ena preizkušnja (2003, 2005, 2006, 2008, 2011).

Prevc in Damjan na srečnem mestu

Slovenski sedmerici se je pridružil Domen Prevc, Peter Prevc še ni pripravljen na vrnitev. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska odprava bo tudi v Ruki štela sedem skakalcev. Trener Gorazd Bertoncelj je v ekipi opravil eno menjavo, Tomaža Nagliča je zamenjal Domen Prevc, ki ima na Ruko lepe spomine. Novembra 2016 je tam slavil zmago.

Starejši brat Peter še okreva po operaciji, bodo pa na Finskem skakali najboljši Slovenec s posamične tekme na Poljskem Timi Zajc (5.), Anže Lanišek, Anže Semenič, Bor Pavlovčič, Žak Mogel in Jernej Damjan. Zadnji je prav v Ruki v lanski sezoni, ko se je svetovnemu pokalu pridružil na drugi postaji, eksplodiral in vknjižil svojo drugo zmago. Novega tekmovalnega obdobja pa ni začel po željah, saj se z Mogelom nista prebila skozi sito kvalifikacij.

"Po tem polomljenem koncu tedna na Poljskem še manj razmišljam o rezultatih. Rad bi prikazal normalne skoke, to je vse, kar si želim. Ničesar drugega. Pravzaprav mi je vseeno za rezultat, da bi se le na skakalnici dobro počutil," meni Damjan.

Po 689 dneh se vrača Freund

To bo prav poseben konec tedna za nekdanjega nemškega zvezdnika smučarskih skokov. 30-letnik se v svetovni pokal vrača po 689 dneh. Zadnji dve leti so ga pestile hude poškodbe kolena. Ko se je lani vračal na skakalnice, si je še drugič v pol leta strgal križne vezi desnega kolena in moral izpustiti olimpijsko sezono.

Severin Freund se vrača po skoraj dveh letih. Foto: Sportida

"Končno se zame začenja zima. Zame bo to velik dogodek, vračam se po dolgem času. Veselim se," je nestrpen Freund.

Zmagovalec prve tekme sezone je postal Rus Jevgenij Klimov, ki je pred tednom potrdil, da zmaga v skupnem seštevku poletne velike nagrade ni bila naključje, in Rusiji priskakal sploh prvo zmago. Finci veliko pričakujejo od Anttija Aalta, ki je na Poljskem končal na visokem sedmem mestu.

Program v Ruki Petek

18.00 kvalifikacije Sobota

16.30 posamična tekma Nedelja

15.30 kvalifikacije

17.00 posamične tekma

