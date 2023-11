V živo: Lanišek in Zajc že skačeta daleč

Ob 16. uri so se na skrajnem severu Evrope v Ruki začele kvalifikacije za prvo tekmo smučarjev skakalcev v novi sezoni. Da sodita v najožji krog favoritov za stopničke, sta že na treningih potrdila Anže Lanišek in Timi Zajc. Anže je na prvem skočil 139,5 metra, na drugem 136,5, Timi pa na prvem 133,5 in na drugem 135 metrov.

Lani je na prvi od dveh tekem v Ruki na Finskem zmagal Anže Lanišek. Foto: AP / Guliverimage Najboljši rezultat obeh petkovih treningov pred kvalifikacijami je imel Avstrijec Stefan Kraft, ki je dvakrat skočil prek 140 metrov (141 in 143,5). Od Slovencev sta dva dobra skoka uspela Timiju Zajcu (133,5 m in 136 m) in Anžetu Lanišku (139,5 m, 136, 5 m), po en dober skok pa ostali trojici: Peter Prevc 116,5 m in 129 m, Žiga Jelar 110 m in 127 m ter Domen Prevc 136,5 in 119,5 m.

Ruka, smučarski skoki, kvalifikacije (M):

V soboto se prva tekma nove tekmovalne zime začne ob 16.15.

Kaj so pred prvimi tekmami povedali v slovenski reprezentanci: