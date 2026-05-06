Uroš Velepec biatlon Švica Ricco Gross

Sreda, 6. 5. 2026, 18.51

Biatlonski trenerski vrtiljak

Ricco Gross zdaj strelski trener švicarskih biatloncev

Ricco Gross | Ricco Gross bo zdaj bdel nad strelskimi dosežki v švicarski reprezentanci. | Foto Guliverimage

Nemec Ricco Gross, pred leti tudi trener slovenske reprezentance, je novi strelski trener švicarske biatlonske reprezentance. Nosilec štirih zlatih olimpijskih kolajn in devetkratni svetovni prvak je že lani deloval v Švici, kjer je sodeloval s tekmovalci v centru v Lenzerheideju. Gross je pred tem deloval tudi v Nemčiji, Rusiji in Avstriji.

Armin Auchentaller
Sportal Armin Auchentaller novi glavni trener slovenske biatlonske reprezentance

Novosti v švicarski ekipi je več. Gion-Andrea Bundi bo v reprezentanci vodil fizično pripravo in na tekmah tudi žensko vrsto. Prvi trener moške ekipe je Estonec Kein Einaste, pomagal bo tudi Italijan Andreas Kuppelwieser. Ekipo pa zapušča doslej prva trenerka ekipe, Avstrijka Sandra Flunger, ki se seli k nemški ženski vrsti.

Mesto na čelu nemške ženske vrste je sprostila Norvežanka Sverre Olsbu Roeiseland, ki bo zdaj vodila rojakinje, medtem ko je glavni trener norveške ženske vrste od leta 2018, Patrik Oberegger, prevzel moški del najboljše reprezentance na svetu.

Legendarni nemški trener Wolfgang Pichler prihaja na čelo avstrijske reprezentance, pri pripravi moške vrste mu bo pomagal Felian Schubert, Markus Fischer pa pri ženskah. Avstrijci naj bi poskrbeli za dvig dosežkov najkasneje do leta 2028, ko bo Hochfilzen gostil SP.

Slovenski strokovnjak Uroš Velepec je prepričal vodstvo poljskega biatlona in to mu je ponudilo štiriletno podaljšanje pogodbe, do olimpijskih iger 2030. V poljski ženski vrsti se je izkazal Tobias Torgersen, ki prav tako ostaja trener za naslednji olimpijski ciklus.

Že pred mesecem dni so novega trenerja dobili tudi slovenski tekmovalci. Italijanski trener Armin Auchentaller je zamenjal Janeza Mariča.

