Petek, 20. 2. 2026, 13.46
22 minut
Milano - Cortina 2026
Rezultati – smučanje prostega sloga
1. Mathilde Gremaud (Švi)
2. Eileen Gu (Kit)
3. Meghan Oldham (Kan)
1. Birk Ruud (Nor)
2. Alex Hall (ZDA)
3. Luca Harrington (NZl)
ZLATO: Megan Oldham (Kanada)
SREBRO: Eileen Gu (Kitajska)
BRON: Flora Tabanelli (Italija)
ZLATO: Tormod Frostad (Norveška)
SREBRO: Mac Forehand (ZDA)
BRON: Matej Švancer (Avstrija)
Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske:
ZLATO: Mengtao Xu (Kitajska)
SREBRO: Danielle Scott (Avstralija)
BRON: Shao Qi (Kitajska)
ZLATO Daniela Maier (Nemčija)
SREBRO: Fanny Smith (Švica)
BRON: Sandra Näslund (Švedska)
Freeski, big air, ženske:
Freeski, halfpipe, moški:
Freeski, halfpipe, ženske:
Freeski, ski cross, moški: