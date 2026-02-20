Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
20. 2. 2026,
13.46

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Big Air

Petek, 20. 2. 2026, 13.46

22 minut

Milano - Cortina 2026

Rezultati – smučanje prostega sloga

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
big air Eileen Gu | Foto Reuters

Foto: Reuters

Rezultati – smučanje prostega sloga

Freeski, slopestyle, ženske:
1. Mathilde Gremaud (Švi)
2. Eileen Gu (Kit)
3. Meghan Oldham (Kan)
Freeski, slopestyle, moški:
1. Birk Ruud (Nor)
2. Alex Hall (ZDA)
3. Luca Harrington (NZl)
Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki (big air), ženske:
ZLATO: Megan Oldham (Kanada)
SREBRO: Eileen Gu (Kitajska)
BRON: Flora Tabanelli (Italija)
Freeski, akrobatski skoki (big air), moški:
ZLATO: Tormod Frostad (Norveška)
SREBRO: Mac Forehand (ZDA)
BRON: Matej Švancer (Avstrija)

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske:
ZLATO:  Mengtao Xu (Kitajska)
SREBRO: Danielle Scott (Avstralija)
BRON:   Shao Qi (Kitajska)

Freeski, ski cross, ženske:
ZLATO Daniela Maier (Nemčija)
SREBRO: Fanny Smith (Švica)
BRON: Sandra Näslund (Švedska)

Freeski, big air, ženske:

Freeski, halfpipe, moški:

Freeski, halfpipe, ženske:

Freeski, ski cross, moški:

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Big Air
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.