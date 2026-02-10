Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Torek,
10. 2. 2026,
14.00

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

biatlon zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Torek, 10. 2. 2026, 14.00

3 minute

Milano-Cortina 2026

Rezultati biatlon - Milano-Cortina 2026

R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Jakov Fak | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Rezultati biatlon

Biatlon, mešana štafeta (moški + ženske):
ZLATO: Francija
SREBRO: Italija
BRON: Nemčija
13. Slovenija (Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc, Polona Klemenčič)

Biatlon, 20 km posamično, moški:
ZLATO: Johan-Olav Botn (Nor)
SREBRO: Kanada
BRON: Belgija
20. Miha Dovžan
29. Jakov Fak
48. Lovro Planko
71. Anton Vidmar

Biatlon, 15 km posamično, ženske:

Biatlon, sprint 10 km, moški:

Biatlon, sprint 7,5 km, ženske:

Biatlon, zasledovanje 12,5 km, moški:

Biatlon, zasledovanje 10 km, ženske:

Biatlon, štafeta 4 x 7,5 km, moški:

Biatlon, štafeta 4 x 6 km, ženske:

Biatlon, skupinski start 15 km, moški:

Biatlon, skupinski start 12,5 km, ženske:

biatlon zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
