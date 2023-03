Na Holmenkollnu gre zares, v boj tudi slovenska šesterica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S popoldanskimi kvalifikacijami (17.00) na skakalnici Holmenkollbakken se začenja šesta izvedba norveške turneje Raw-Air za moške. Za skupno zmago turneje šteje vseh 18 serij skokov (kvalifikacije/prolog in tekme), ki jih bodo skakalci brez dneva premora opravili v desetih dneh. Norveški izziv se bo končal s poleti v Vikersundu 19. marca. Skupno zmago brani Stefan Kraft. Slovenske barve branijo Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Lovro Kos in Rok Masle.

Smučarskoskakalna karavana bo med 10. in 19. marcem potovala po Skandinaviji, natančneje po Norveški, kjer bo v desetih dneh opravila z več posamičnimi tekmami in kvalifikacijami/prologi.

Vse skupaj se začenja popoldan na Holmenkollnu, sledila bo selitev v Lillehammer, ki je prevzel tudi preizkušnje iz Trondheima, kjer dela na skakalnicah, ki bodo gostile prihodnje svetovno prvenstvo (2025), še niso končana, vse skupaj pa se bo končalo v Vikersundu. Vse to v desetih dneh in brez dneva premora. Zato tudi ime Raw-Air oziroma Surova turneja, saj gre za najbolj ekstremen in intenziven boj smučarskih skakalcev.

Moško konkurenco na šesti izvedbi čaka šest posamičnih tekem (po dve na vsakem od treh prizorišč) in še šest kvalifikacijskih skokov. V skupni seštevek boja s tekmeci, norveško naravo, predvsem pa s samim seboj bo tako štelo vseh 18 serij skokov/poletov.

Glavni trener slovenske A-reprezentance Robert Hrgota računa na šest tekmovalcev, in sicer bodo v Skandinaviji tekmovali Anže Lanišek, ki se bori tudi za prvo trojico v skupnem seštevku svetovnega pokala, svetovni individualni prvak z velike skakalnice Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Domen Prevc in mladi Rok Masle, ki je zamenjal Petra Prevca. Ta okreva po padcu v Planici.

Skupno zmago norveške turneje je lani slavil Stefan Kraft. Foto: Sportida

Skupni zmagovalec lanske turneje je Stefan Kraft, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda četrto mesto, za Laniškom zaostaja le 18 točk. V boju za veliki kristalni globus je v odličnem položaju Norvežan Halvor Egner Granerud, ki ima na prvem mestu 1.652 točk, drugi Dawid Kubacki zaostaja skoraj 300 točk, ima jih 1.359.

Uradni zimski rekord naprave Holmenkollbakken 144 metrov je od leta 2019 v lasti Roberta Johanssona.

Zmagovalca letošnje izvedbe turneje v moški konkurenci čaka dodatna nagrada v višini 50 tisoč evrov, drugouvrščeni bo prejel 20 tisoč evrov, tretji pa 10 tisoč evrov.

RAW-AIR turneja, kvalifikacije (m), Oslo