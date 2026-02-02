Prvi slovenski olimpijci že trenirali na prizorišču iger

Prvi slovenski reprezentanti so konec preteklega tedna že prispeli na prizorišče zimskih olimpijskih iger v Italiji, glavnina pa bo tja prispela do odprtja šestega februarja. Tekači v Predazzu že trenirajo. Vodja slovenske olimpijske reprezentance Blaž Perko je dodal, da bo ta ponedeljek v Anterselvo prišel še del biatlonskih trenerjev in serviserjev.

Ker bodo olimpijske igre potekale na prizoriščih, ki so razpršena po površini, večji od Slovenije, bodo odprtja iger potekala na štirih mestih, poleg osrednjega v Milanu še v Predazzu, kjer bodo slovenski skakalci, tekači in nordijski kombinatorci, v Cortini d'Ampezzo, kjer bodo alpske smučarke in biatlonci, ter v Livignu, kjer bodo deskarji in moški del alpskega smučanja.

Blaž Perko Foto: Jure Makovec/STA "Nimamo sicer nobenega predstavnika v Milanu, a je priprava na prihod slovenske reprezentance kar težka in naporna. Razdalje med športnimi vasmi in prizorišči so velike, kar smo sicer predvidevali. Toda ko v enem dnevu prideš iz Predazza v Cortino in moraš nato še v Anterselvo, se naberejo kilometri in še veliko ur dela. Ko veš, da bo to tako skozi celotne igre precej v drugo polovico meseca pa veš, da je treba najti čas tudi za počitek," je o prvih vtisih s prizorišč dejal Blaž Perko.

Na prizorišče OI je s prvo ekipo prišel pred petimi dnevi. "Prišli smo v sneženju in čez prelaze je bilo kar zahtevno priti. Ceste so potem očistili in tri dni je bilo potem nekaj lažje. Za jutri je napovedano sneženje in v Cortini pričakujejo 30 cm novega snega v dveh dnevih. Organizatorji so pripravljeni, očistili so tudi del snega, ki je ostal še od sneženja pred dnevi."

Kot vedno pred začetkom OI poteka veliko dela na in okrog prizorišč, a Perko pravi, da so tekmovališča nared za tekme. "Ko naletimo na pomanjkljivosti, organizatorji to nadomestijo s prijaznostjo in gostoljubnostjo. To sem najprej opazil pri prostovoljcih in v poklicnem delu organizatorjev. Prav tako se težave hitro rešijo," je dodal.

Prvič je bil v vlogi organizatorja v slovenski olimpijski reprezentanci na zimskih OI leta 2006 v Italiji, ko so bile igre okrog Torina. Odtlej je bil na vseh poletnih in zimskih igrah, tokrat je prvič v vlogi vodje ekipe. Poleg njega sta na prizorišču že nekaj časa tudi dva njegova namestnika Žiga Škvarča in Staš Remih ter predstavnica za stike z javnostmi Katarina Prešeren. "Včeraj je prišla tudi naša ekipa slovenske hiše pod vodstvom Matica Švaba in danes pričela z delom, da bo vse pripravljeno tako, kot mora biti," je pojasnil Perko.

Najpogosteje se zgodi, da nečesa ne dobijo na dogovorjenem mestu, ampak čisto drugje. Dogaja se, da se cestne in druge zapore kar pojavijo nekje, kjer niso bile predvidene. "Toda prizorišča, tudi skakalnice v Predazzu, so nared. V kraju so vzpostavili režim prevozov in tudi zapore za OI. Sedaj so turisti, ki so bili še nekaj dni nazaj v kraju, odšli in hoteli se polnijo s tistimi, ki so povezani z OI," je dodal Perko.

Prvič v zgodovini Slovenije bosta na otvoritvi OI slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta sicer zastavo nosila na slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu, kjer bodo na sporedu tudi smučarski skoki, ki glede na dosežke v zadnjem obdobju pri slovenskih navijačih vzbujajo največ pričakovanj po najvišjih mestih. "Izbor zastavonoš je pravi. Največ razmišljanja in dogovarjanja je bilo pri Niki Prevc, ki ima na njenih prvih igrah naslednji dan tekmo. A je to vlogo sprejela kot tudi njena ekipa kot znak velike časti," je za STA še pojasnil Perko.