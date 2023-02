Prva favoritka na štartu brez trenerja, prva priložnost za Ano Bucik

Na svetovnem prvenstvu v smučanju v Franciji so na sporedu še tekme v veleslalomu in slalomu. V četrtek bodo v štartnih vratcih veleslalomistke, med njimi Ana Bucik. Goričanka ima štartno številko 11. Prva vožnja se bo začela ob 9.45.

Na svetovnem prvenstvu so doslej podelili osem zlatih kolajn v posamični konkurenci (plus eno ekipno), in to osmim različnim tekmovalcem. V ženski konkurenci so zlato osvojile Federica Brignone (alpska kombinacija), Marta Bassino (superveleslalom), Jasmine Flury (smuk) in Maria Therese Tviberg (paralelni veleslalom).

Italijanki Bassino in Brignone sta kandidatki za zlato tudi na četrtkovi veleslalomski tekmi, saj sta v prvi peterici veleslalomskega seštevka svetovnega pokala. Prva favoritka sicer je Mikaela Shiffrin, ki je dobila pet od osmih veleslalomov v tej zimi. Na tem prvenstvu pa ima za zdaj le srebro v superveleslalomu. Tokrat ima štartno številko tri, ob progi pa ne bo njenega dolgoletnega trenerja. Mike Day je namreč v torek odpotoval v domovino, potem ko mu je Shiffrinova sporočila, da v naslednji sezoni na njegovo pomoč več ne računa. Naslov svetovne prvakinje iz Cortine d`Ampezzo brani Lara Gut-Behrami. Zmagovalka prvega veleslaloma zime in druga v seštevku ima štartno številko pet.

Ana Bucik Foto: Vid Ponikvar/Sportida S številko 11 se bo kot prva Slovenka na progo podala Ana Bucik. Je 13. veleslalomistka sezone. Najboljši rezultat je dosegla na prvem veleslalomu v Kranjski Gori, ko je bila osma, kar je njen najboljši veleslalomski dosežek v svetovnem pokalu. Na svetovnih prvenstvih ima v tej disciplini eno samo uvrstitev. Pred štirimi leti je bila 31. Pred dvema letoma pa ni dokončala prve vožnje. Na svetovnem prvenstvu (v slalomu) je prvič nastopila pred desetimi leti, tako da ji izkušenj ne manjka. Slovenijo bo na tekmo s številko 29 zastopala še Neja Dvornik.

Na štartu bo kar 114 smučark, tudi tekmovalke iz Indije, Haitija, Libanona, Irana, Grčije in podobnih, za smučanje eksotičnih dežel.

Finale bo ob 13.30.