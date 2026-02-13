Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Biatlonka Rebecca Passler dobila pritožbo na Casu

Pritožba Italjanke obrodila sadove, lahko nastopi na ZOI 2026

Rebecca Passler | Rebecca Passler bo lahko nastopila na ZOI 2026, ki potekajo v njeni domovini. | Foto Reuters

Rebecca Passler bo lahko nastopila na ZOI 2026, ki potekajo v njeni domovini.

Foto: Reuters

Italijanska biatlonka Rebecca Passler, ki je padla na dopinškem testu pred začetkom olimpijskih iger v Milanu in Cortini, je dobila pritožbo na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas), poročata nemška tiskovna agencija dpa in italijanska Ansa. S tem se bo lahko 24-letnica kmalu vrnila v tabor reprezentance v Anterselvi.

Rebecca Passler
Sportal Italijanka padla na dopinškem testu, a se je pritožila in še upa na nastop na ZOI 2026

Italijanska zveza za zimske športe Fisi je danes na spletni strani objavila, da lahko po izredni odločitvi Casa Rebecca Passler tekmuje na preostalih tekmah ZOI od ponedeljka naprej. Ženske bodo naslednjič v Anterselvi nastopile na sobotnem sprintu na 7,5 km, Passler pa se bo lahko vrnila na sredini ženski štafetni preizkušnji.

"Vedno sem verjela, da sem delovala v dobri veri. Rada bi se zahvalila vsem, ki so mi pomagali in me podpirali, od pravnikov, krovne italijanske zveze ter vse do družine in prijateljev. Zdaj se lahko znova 100-odstotno posvetim biatlonu," je izjavo Italijanke navedla dpa.

Passler se je pritožila na začasni suspenz, potem ko je trdila, da je bila pozitivna zaradi kontaminacije odvzetega vzorca. Mednarodno razsodišče je pred dnevi zaprosila, naj razveljavi prepoved ter ji zaradi nenamerne rabe prepovedane snovi omogoči udeležbo na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, je poročala dpa.

Začasno prepoved nastopov so ji izrekli, potem ko so ji januarja izven uradnega programa testiranja, ki se izvaja med olimpijskimi igrami, v vzorcu zaznali prepovedano snov letrozol. Z zdravilom je mogoče znižati raven estrogena, vendar se uporablja predvsem za zdravljenje raka.

