6. januar 2026 se bo, če na zadnji tekmi novoletne turnirje v Bischofshofnu ne bo presenečenja, vpisal v zgodovino slovenskega športa z zlatimi črkami. Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc se bo včlanil v prestižni klub, v katerem sta do zdaj le dva njegova rojaka. Po Primožu Peterki in Petru Prevcu bo zlati orel pristal tudi v rokah Domenatorja.

Smučarski skakalec Domen Prevc na 74. novoletni turneji piše novo lepo poglavje svoje sanjske sezone. Od tega, da bi postal tretji Slovenec, ki mu je uspelo osvojiti prestižno novoletno turnejo, je oddaljen le še milimetre. Če se tako danes ne bo pridružil Primožu Peterki in bratu Petru, ki je zlatega orla v zrak dvignil pred desetletjem, bo to velika senzacija.

Potem ko je v Oberstdorfu na uvodni tekmi turneje najbližjega zasledovalca Daniela Tschofeniga prehitel za 17,5 točke, v Garmisch-Partenkirchnu pa drugega Jana Hörla za 15,4 točke, je avstrijski del turneje v Innsbrucku začel z drugim mestom, za pol točke ga je prehitel Japonec Ren Nikaido, a je Domen v skupnem seštevku še dodatno ušel najbližjemu zasledovalcu iz Avstrije. Njegova prednost znaša kar 41,4 točke. Danes ga čaka še sklepno dejanje uvodnega spektakla v koledarskem letu 2026, zadnja tekma novoletne turneje v Bischofshofnu. Začela se bo ob 16.30.

Pred tem smo se spomnili novoletne zmagovite poti njegovih predhodnikov.

Primož Peterka – sezona 1996/97

Primož Peterka je v Garmisch-Partenkirchnu prevzel vodstvo na turneji in ga ni več izpustil iz rok. Foto: Guliverimage

Nekdanji skakalni as Primož Peterka je oral zmagovito slovensko ledino na novoletni turneji. Podvig mu je uspel v sezoni 1996/97, ko je v Oberstdorf pripotoval kot vodilni skakalec svetovnega pokala. A začelo se ni po njegovih željah. Na prvi tekmi novoletne turneje je bil šele sedmi, zmagal je Nemec Dieter Thoma, za katerim je Peterka zaostal za skoraj 19 točk.

Selitev v Garmisch-Partenkirchen je v slovenski tabor prinesla veliko veselje, Peterka se je veselil zanesljive zmage, za 13 točk je prehitel drugega Andreasa Goldbergerja, s katerim sta po polovici turneje skupaj vodila v njenem seštevku, in sicer manj kot tri točke pred Takanobujem Okabejem.

Avstrijski del turneje v Innsbrucku je z zmago odprl Kazujoši Funaki, ki je Peterko prehitel zgolj za točko, ta pa je vodstvo v seštevku turneje zvišal na devet točk pred Goldbergerjem, Okabe je pred Bischofshofnom zaostajal že več kot 20 točk.

Na zadnji tekmi turneje se je zmage znova veselil Thoma, pred Adamom Malyszem in Peterko, ki je tako postal prvi Slovenec s prestižno zmago.

Peterka je v seštevku turneje zbral 971,5 točke in za skoraj 30 točk prehitel Goldbergerja (943,2), Thoma je zaostal desetinko več (943,1)

Peter Prevc – sezona 2015/16

Peter Prevc je orla prejel pred desetimi leti. Foto: Guliverimage

Slabih 20 let pozneje je dosežek uspelo ponoviti Petru Prevcu. Tudi on je na turnejo pripotoval kot vodilni skakalec svetovnega pokala. Začel je s tretjim mestom v Oberstdorfu, kjer je za zmagovalcem Severinom Freundom zaostal dobrih sedem točk.

Podobno kot Peterka je tudi Prevc zmagal v Garmisch-Partenkirchnu, tam prevzel vodstvo na turneji in ga ni več izpustil iz rok.

Prednost pred Freundom je le še povečeval, saj je nato zmagal na obeh avstrijskih prizoriščih. Po Innsbrucku je imel že skoraj 20 točk prednosti.

V Bischofshofnu je drugega Freunda premagal za skoraj sedem točk in se razveselil prestižne zmage.

Peter Prevc je v seštevku turneje zbral 1.139,5 točke, Freunda (1.112,9) je prehitel za slabih 30 točk, tretji Michael Hayböck (1.081,6) pa je zaostal skoraj 60 točk

Rekord največ osvojenih turnej drži Finec Janne Ahonen, ki je slavil kar petkrat.