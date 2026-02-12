Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
14.41

Četrtek, 12. 2. 2026, 14.41

ZOI 2026, Livigno, smučanje prostega sloga, grbine (m)

Presenečenje v Livignu: Woods olimpijski prvak na grbinah

Cooper Woods | Avstralec Cooper Woods je poskrbel za presenečenje v Livignu in postal olimpijski prvak med smučarji prostega sloga na grbinah. | Foto Reuters

Avstralec Cooper Woods je poskrbel za presenečenje v Livignu in postal olimpijski prvak med smučarji prostega sloga na grbinah.

Foto: Reuters

Avstralec Cooper Woods je presenetljivi novi olimpijski prvak med smučarji prostega sloga na grbinah. Na finalu v Livignu je premagal Kanadčana Mikaela Kingsburyja, bron si je priboril Japonec Ikumi Hiroshima. Woods je bil najboljši že v prvi finalni vožnji, po kateri se je od 20 tekmovalcev le osmerica uvrstila v drugo.

Tudi v tej je ostal na vrhu, njegov točkovni izkupiček je bil s 83,71 sicer enak kot pri drugouvrščenem Kanadčanu, a je imel boljše ocene pri zavojih, kar je odločilo v njegov prid.

Bron je pripadel aktualnemu svetovnemu prvaku Japoncu Hiroshimi s 83,44 točke, brez medalje je ostal Šved Walter Wallberg, olimpijski zmagovalec 2022, z 82,40.

Cooper Woods | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kingsbury je tako ostal brez druge zlate olimpijske medalje, edino je dobil leta 2018 v Pjongčangu, ima pa zdaj v zbirki še tretje srebro po letih 2014 in 2022.

Za 25-letnega Woodsa pa je današnji olimpijski naslov prva medalja na velikih tekmovanjih, saj na SP še ni bil na odru za zmagovalce, na prejšnjih OI v Pekingu pa je bil šesti.

Smučanje prostega sloga, grbine, moški:
ZLATO: Cooper Woods (Avstralija)
SREBRO: Mikael Kingsbury (Kanada)
BRON: Ikuma Horishima (Japonska)

