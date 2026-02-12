Presenečenje v Livignu: Woods olimpijski prvak na grbinah

Avstralec Cooper Woods je presenetljivi novi olimpijski prvak med smučarji prostega sloga na grbinah. Na finalu v Livignu je premagal Kanadčana Mikaela Kingsburyja, bron si je priboril Japonec Ikumi Hiroshima. Woods je bil najboljši že v prvi finalni vožnji, po kateri se je od 20 tekmovalcev le osmerica uvrstila v drugo.

Tudi v tej je ostal na vrhu, njegov točkovni izkupiček je bil s 83,71 sicer enak kot pri drugouvrščenem Kanadčanu, a je imel boljše ocene pri zavojih, kar je odločilo v njegov prid.

Bron je pripadel aktualnemu svetovnemu prvaku Japoncu Hiroshimi s 83,44 točke, brez medalje je ostal Šved Walter Wallberg, olimpijski zmagovalec 2022, z 82,40.

Foto: Reuters

Kingsbury je tako ostal brez druge zlate olimpijske medalje, edino je dobil leta 2018 v Pjongčangu, ima pa zdaj v zbirki še tretje srebro po letih 2014 in 2022.

Za 25-letnega Woodsa pa je današnji olimpijski naslov prva medalja na velikih tekmovanjih, saj na SP še ni bil na odru za zmagovalce, na prejšnjih OI v Pekingu pa je bil šesti.

Smučanje prostega sloga, grbine, moški:

ZLATO: Cooper Woods (Avstralija)

SREBRO: Mikael Kingsbury (Kanada)

BRON: Ikuma Horishima (Japonska)

Preberite še: