V živo: tri Slovenke v boju za zmagovalni oder

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Premanonu v Franciji pravkar poteka četrta tekme letošnjega svetovnega pokala smučarskih skakalk. Po prvi seriji najbolje kaže Japonki Sari Takanaši, druga je Katharina Althaus, tretja pa Lidija Jakovljeva. Za najboljšo trojico so se zvrstile Ema Klinec, Nika Križnar in Urša Bogataj. Slovenke od stopničk loči od 0,9 do 2,6 točke.