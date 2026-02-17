Prekletstvo in skrbi Mikaele Shiffrin

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin upa, da je našla prave občutke, saj jo v sredo čaka zadnja priložnost za odličje na olimpijskih igrah, ko bo v slalomu skušala upravičiti vlogo prve favoritinje in končati nekakšno "olimpijsko prekletstvo".

Izjemna ameriška smučarka je do zdaj zmagala na rekordnih 108 tekmah svetovnega pokala, od tega 71 v slalomu – disciplini, v kateri ima štiri naslove svetovne prvakinje. Zgodba na olimpijskih igrah pa se je od zadnjih v Pekingu zavrtela v nekoliko bolj negativno smer. Shiffrin je na svojem debiju leta 2014 sicer osvojila olimpijsko zlato v slalomu, leta 2018 pa je dodala še zlato v veleslalomu in srebro v alpski kombinaciji. Nato se je spopadla s številnimi ovirami. Pred osmimi leti se je morala zadovoljiti s četrtim mestom v slalomu, na zadnjih osmih zaporednih olimpijskih tekmah pa je ostala brez stopničk, vključno s smučanjem v slalomu in veleslalomu leta 2022, kjer sta se njeni vožnji končali že po nekaj sekundah.

Tudi na teh igrah je še brez uspeha. Z Breezy Johnson v Cortini je v tekmi kombinacij dvojic na letošnjih igrah osvojila četrto mesto, potem ko je Johnson po smuku vodila, Shiffrin pa je nato dosegla le 15. slalomski čas. Brez uvrstitve med najboljše je ostala tudi na veleslalomu. "V tej tekmi je bilo veliko zavojev, kjer sem bila precej hitra, in nekaj, kjer sem naredila napake. Razlogov za to je bilo več: postavitev proge, oprema in pogoji, pa tudi moja mentalna pripravljenost ni bila prava za tisti dan," je prepričana Američanka.

Peking je zapustila z velikim razočaranjem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zdaj je breme padlo na slalom, kjer bo pritisk na 30-letno rekorderko ogromen. Kot je pojasnila po zadnjih tekmah, ji v smučanju "nekaj manjka." "To je občutek pod nogami ... težko ga je razložiti. To izvira iz veliko različnih dejavnikov. Smučanje je šport z majhnimi razlikami in take stvari se pogosteje dogajajo na treningu, kjer si misliš: 'Ne počutim se čisto udobno.'"

Pritisk, pritisk ...

"Naučiti se bom morala, kaj storiti, kako se prilagoditi. Ko gre vse po načrtih, je prisotna določena mera sreče, a hkrati imam občutek, da če bom naredila vse, kar je v moji moči, bo to dovolj. V to grem z odprtimi očmi in poskušala bom pristopiti drugače," je napovedala Shiffrin, ki se je na veleslalomu, kjer v zadnjem obdobju od padca leta 2024 ni bila tako suverena in se ni počutila dobro. "Bil je čudovit in sončen dan, res so bili dobri pogoji. Eden tistih dni, v katerih lahko resnično uživaš. Pritiskala sem in poskušala vsako živčno energijo spremeniti v nekakšno intenzivnost," je dejala Shiffrin, ki je veleslalom končala na 11. mestu.

Letos je v svetovnem pokalu dobila sedem od osmih slalomov, le v Kranjski Gori je bila druga. Foto: Guliverimage

Pritisk in "prekletstvo" nad Američanko bodo skušale izkoristiti tudi njene tekmice. "Vsak, ki zmaga na sedmih od osmih dirk v sezoni, je zagotovo favorit. Ampak sama sem radovedna, kako se bo spopadla s temi težavami v sredo, zagotovo ji ne bo lahko. Odpisati Mikaelo kot favoritinjo bi bila velika napaka. Zagotovo bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bo tekmo začela z največjo samozavestjo. Vendar verjamem, da jo je mogoče premagati," je med drugim dejala Avstrijka Katharina Gallhuber.

Prva vožnja slaloma se bo v sredo začela ob 10. uri, finale pa ob 13.30.

