zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Nika Vodan Maja Kovačič Katra Komar Nika Prevc Nika Prevc

Nedelja, 15. 2. 2026, 15.10

55 minut

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, posamična tekma na veliki skakalnici (ž)

Po bratu Domnu ima tudi Nika Prevc priložnost, da spiše zgodovino

Nika Prevc | Nika Prevc lahko danes še izboljša že tako uspešno zimo. | Foto Guliverimage

Nika Prevc lahko danes še izboljša že tako uspešno zimo.

Foto: Guliverimage

Potem ko je Domen Prevc sinoči v Predazzu pred očmi številnih slovenskih navijačev postal olimpijski prvak v smučarskih skokih na veliki skakalnici, bo to danes skušala ponoviti še njegova mlajša sestra Nika Prevc. To je prva olimpijska preizkušnja za skakalke na veliki skakalnici. Prva serija, v kateri bodo nastopile še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič, se bo začela ob 18.45.

Najbolj dominantna skakalka letošnje zime, Nika Prevc, je glavna favoritinja za naslov na veliki skakalnici, ki ji bolj ustreza kot srednja naprava, na kateri je pred dnevi osvojila srebrno kolajno, prvo olimpijsko odličje na letošnjih olimpijskih igrah. Dan pozneje je v svojo zbirko dodala še olimpijsko zlato, ki ga je skupaj z bratom Domnom, Niko Vodan in Anžetom Laniškom osvojila na mešani ekipni tekmi. 

Kljub dobri predstavi ve, kaj še lahko izboljša

Kljub velikemu pritisku, ki ga prinaša največje zimsko športno tekmovanje sezone, se je Prevc izkazala tudi na treningu. Na sobotnem, drugem uradnem treningu je bila v vseh treh serijah pri vrhu. Pri prvem in drugem skoku je zasedla tretje mesto, pri tretjem pa je bila prva. A kot prava šampionka tudi s tem ni bila zadovoljna. "Za samozavest je dobro, ampak mislim, da je pomembneje, da pri sebi vem, kaj je narobe in kaj bi lahko izboljšala," je po sobotnem treningu povedala v izteku.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc kljub najboljšemu skoku ni našla miru

V dobri formi je tudi Vodan – po prvem skoku je bila sedma, po drugem osma – a je trening zaradi bolečin v kolenu preventivno prekinila. Upa, da bo stanje danes boljše. Preostali dve slovenski predstavnici, Katra Komar in Maja Kovačič – ki sta tako kot Nika Prevc debitantki na igrah – sta bili na treningu najbolje razpoloženi v tretjem skoku, kjer je Kovačič osvojila 15., Komar pa 19. mesto. 

Zmagovalka bo sploh prva olimpijska prvakinja na veliki skakalnici

Poleg Nike Prevc v ožji krog favoritov sodijo še Norvežanki Anna Odine Strøm in Eirin Maria Kvandal, Japonki Sara Takanaši in Nozomi Marujama ter Švedinja Frida Westman. Zmagovalka bo hkrati tudi prva olimpijska prvakinja na veliki skakalnici, saj so se do zdaj dekleta merila zgolj na srednji napravi. 

Prva serija se bo začela ob 18.45.

