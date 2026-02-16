Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
8.50

Anže Lanišek Domen Prevc

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 8.50

16 minut

ZOI Predazzo, smučarski skoki – tekma dvojic (m)

Nov dan, nova priložnost in novost za Domna Prevca in Anžeta Laniška

A. T. K.

Domen Prevc Anže Lanišek | Anže Lanišek in Domen Prevc imata novo priložnost za olimpijsko odličje. Zadnji skakalni dan na olimpijskih igrah bo v znamenju tekme dvojic. | Foto Guliverimage

Anže Lanišek in Domen Prevc imata novo priložnost za olimpijsko odličje. Zadnji skakalni dan na olimpijskih igrah bo v znamenju tekme dvojic.

Foto: Guliverimage

Dan po uspešnem koncu tedna za slovenski tabor je na obzorju nova priložnost za olimpijsko kolajno. V skakalnem središču v Predazzu bo na sporedu tekma moških dvojic, ki je na željo Mednarodnega olimpijskega komiteja zamenjala ekipno moško preizkušnjo. Slovenske barve bosta zastopala Domen Prevc in Anže Lanišek, ki sta na teh igrah že osvojila žlahten kos olimpijske kovine. Tekma se bo začela ob 19. uri, skakalce čakajo tri serije.

Le dan po novem uspešnem večeru – Nika Prevc je osvojila še tretjo olimpijsko medaljo, tokrat bron na veliki skakalnici – imajo Slovenci priložnost za novo odličje. Domen Prevc, olimpijski prvak na veliki skakalnici, in Anže Lanišek (30. na veliki napravi), s katerim sta osvojila tudi naslov olimpijskih prvakov na mešani ekipni tekmi, bosta Slovenijo zastopala na tekmi dvojic, ki je novost na olimpijskem programu.

Na startni listi je 17 dvojic. Glavna favorita sta Japonca Ren Nikaido, olimpijski podprvak na veliki skakalnici in bronast na srednji napravi, in Rjoju Kobajaši (6. na veliki skakalnici). V ožji krog favoritov sodita tudi Avstrijca Jan Hörl (5. mesto na veliki skakalnici) in Stephan Embacher (7. mesto).

Barve Nemčije bosta branila Philipp Raimund, olimpijski prvak na srednji napravi, in Andreas Wellinger, Norveško bosta zastopala Johann André Forfang in Kristoffer Eriksen Sundal, v poljski ekipi pa sta Pawel Wasek in Kacper Tomasiak, dobitnik bronastih medalj na mali in veliki skakalnici.

V letošnji sezoni so generalko za tekmo dvojic izpeljali januarja, in sicer na veliki skakalnici v Zakopanah. Slovenski duo Timi Zajc in Lanišek je osvojil drugo mesto, medtem ko sta bila Avstrijca Hörl in Embacher nepremagljiva. Tretje mesto sta zasedla poljska skakalca Dawid Kubacki in Kacper Tomasiak.

Prva serija se bo začela ob 19. uri, druga ob 19.50, zadnja pa ob 20.31. V drugo serijo se bo uvrstilo 12 dvojic, v tretjo pa osem. 

