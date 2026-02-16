Prevc in Lanišek ostala brez medalje, po odpovedani seriji slavi Avstrija

V skakalnem središču v Predazzu je končana zadnja tekma smučarskih skokov na teh olimpijskih igrah. Slovenske barve sta na tekmi dvojic zastopala Domen Prevc in Anže Lanišek, ki sta skupaj že osvojila žlahten kos olimpijske kovine na mešani ekipni preizkušnji. V prvi seriji je svoj najboljši skok na veliki skakalnici v Predazzu uprizoril Lanišek, Sloveniji je kazalo odlično, bila je na drugem mestu, a so sledili skromnejši skoki, ki so odnesli novo medaljo. Tekma se je v zadnji skupini sicer zapletla zaradi nepričakovanega snežnega meteža, po dolgem čakanju je bila dokončno odpovedana in obveljali so rezultatih prvih dveh serij. Zlato gre v Avstrijo, Slovenija je končala na petem mestu.

Predazzo, velika skakalnica, tekma dvojic, moški: poskusna serija prva serija druga serija finalna serija Anže Lanišek 128,0 m/71,0 točk (19.) 131,5/141,7 (2.) 124,5/116,9 (11.) 128,5/122,5 (8.) * Domen Prevc ni skočil 134,0/139,2 (5.) 133,5/138,3 (4.) 124,5/120,2 * * finalna serija odpovedana zaradi močnega sneženja



Po drugi seriji:



1. Avstrija 568,7 točke

2. Poljska 547,3 (-21,4)

3. Norveška 538,0 (-30,7)

4. Nemčija 537,7 (-31,0)

5. Slovenija 536,1 (-32,6)

6. Japonska 535,2 (-33,5)

7. Švica 522,1 (-46,6)

8. ZDA 520,2 (-48,5)



Po prvi seriji:



1. Avstrija 291,2 točke

2. Slovenija 280,9 (-10,3)

3. Poljska 274,5 (-16,7)

4. Nemčija 273,3 (-17,9)

5. Japonska 272,3 (-18,9)

6. Norveška 267,9 (-23,3)

7. Švica 267,5 (-23,7)

8. Finska 258,9 (-32,3)

9. Italija 255,8 (-35,4)

10. ZDA 255,5 (-35,7)

Le dan po novem uspešnem večeru – Nika Prevc je osvojila še tretjo olimpijsko medaljo, tokrat bron na veliki skakalnici – so imeli slovenski skakalci priložnost za zadnje odličje na teh olimpijskih igrah. Domen Prevc, olimpijski prvak na veliki skakalnici, in Anže Lanišek (30. na veliki napravi), s katerim sta osvojila tudi naslov olimpijskih prvakov na mešani ekipni tekmi, sta Slovenijo zastopala na tekmi dvojic, ki je novost na olimpijskem programu.

Na startni listi je bilo 17 dvojic, Slovenije pa predvsem na račun skromnejših skokov Laniška ni bilo v najožjem krogu favoritov za najvišja mesta. Toda Domžalčan je dvomljivcem v prvi seriji poslal glasno sporočilo; z njegovim najboljšim skokom na veliki skakalnici v Predazzu (131,5 m) je Slovenija prevzela vodstvo, odgovoriti pa mu je uspel le Avstrijec Jan Hörl.

Avstrijca sta se zbudila, Japonca zaspala

Avstrijska ekipa je v drugi skupini po zaslugi Stephana Embacherja še nekoliko povečala prednost pred Slovenijo, Domen Prevc ni bil povsem zadovoljen s svojim skokom (134 m).

Stephan Embacher in Jan Hörl sta bila že od začetka tekme korak pred zasledovalci. Foto: Guliverimage Tretje mesto po prvi seriji zaseda poljska ekipa, v kateri sta Pawel Wasek in znova odlični Kacper Tomasiak, dobitnik bronastih medalj na mali in veliki skakalnici. Na četrtem mestu sta Nemca Philipp Raimund, olimpijski prvak na srednji napravi, in Andreas Wellinger.

Bržčas glavna favorita, Japonca Ren Nikaido, olimpijski podprvak na veliki skakalnici in bronast na srednji napravi, in Rjoju Kobajaši (6. na veliki skakalnici), zaenkrat nepričakovano zasedata šele peto mesto.

Lanišek ni ponovil skoka iz prve serije

V drugi seriji Lanišek ni uspel ponoviti skoka iz prve; z dolžino 124,5 metra je v svoji skupini zasedel predzadnje 11. mesto, Slovenija pa je tako zaostala za najboljšimi in po polovici tekme zasedla šesto mesto. Avstrija je medtem še povečevala prednost pred zasledovalci.

Prevc v drugi skupini ni sestavil enega od svojih izjemnih skokov 133,5 metra pa je bilo dovolj za skok pred Japonsko in napoved dramatičnega boja za zadnjo medaljo na teh olimpijskih igrah. Zdelo se je, da so Avstrijca na prvem in Poljaka na drugem mestu nedosegljivi, v igri za bron pa so bile zelo izenačene kar štiri reprezentance.

V prvi skupini finalne serije se je z odličnim skokom nato končno prebudil Nikaido in Japonska je skočila na drugo mesto. Slovenija je medtem s 128,5 metra dolgim skokom Laniška znova povečala zaostanek za stopničkami.

Tudi olimpijski prvak Domen Prevc se je na zadnji tekmi večkrat prijel za glavo. Foto: Guliverimage

Močno sneženje prekinilo zadnjo serijo

Prevc je potreboval čudež v svojem zadnjem skoku na teh olimpijskih igrah; dočakal je snežni metež, zaradi katerega se je zaključek tekme nekoliko zavlekel, ni pa dočakal daljave, s katero bi Slovenijo vrnil v igro za medalje.

Veliki osmoljenec dolgega čakanja v močnem sneženju je postal Kacper Tomasiak, ki je pristal pri 124,5 metra, Poljska pa je tako zaostala celo za Slovenijo, a je takoj zatem sledila odločitev, da je zadnja serija odpovedana, obveljali pa so rezultati pa so rezultati prvih dveh serij.

Avstrija se veseli sploh prve skakalne medalje na teh olimpijskih igrah, druga sta bila Poljaka, tretja pa Norvežana Johann Andre Forfang in Kristoffer Eriksen Sundal. Prevc in Lanišek sta olimpijske igre zaključila s petim mestom.

Preberite še: