Pred Ilko Štuhec in Ano Bucik Jogan v torek alpska kombinacija

Mariborčanko Ilko Štuhec v torek čaka druga preizkušnja na letošnjih olimpijskih igrah. V alpski ekipni kombinaciji, ki se bo začela ob 10.30, jo čaka smuk, potem ko je bila v posamični preizkušnji 15. Z nedeljskim rezultatom ni bila najbolj zadovoljna. Ob 14. uri bo na vrsti slalomska preizkušnja, na kateri bo Slovenijo zastopala Ana Bucik Jogan.

"Želim odpeljati to kombinacijo in uživati. Verjamem, da bova obe dali vse od sebe za uspešen nastop. Veselim se tudi superveleslaloma, v tej disciplini sem tu že zmagala," je dejala Štuhec.

Januarja 2017 je v Cortini dosegla eno izmed osmih zmag v svetovnem pokalu. Po smuku v olimpijski Cortini, ko je zasedla 15. mesto, je tudi napovedala, da si bo ogledala posnetke vožnje Američanke Breezy Johnson, ki je po prvem mestu na prejšnjem SP osvojila še zlato olimpijsko medaljo.

"V tej zimi mi še ni uspelo sestaviti zelo dobre tekme in tega se nadejam na OI. Želim si prikazati svoje najboljše smučanje, to je moj glavni cilj," je dejala Bucik Jogan. Foto: Bor Slana/STA

V kombinaciji bo nastopila bo skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo po koncu sezone sklenila športno pot. Štuhec pa je po posamičnem smuku dejala, da je bil to njen zadnji olimpijski nastop v tej disciplini.

