Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
16.53

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Ilka Štuhec Ilka Štuhec Ana Bucik Jogan alpska kombinacija

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 16.53

25 minut

V torek ekipna olimpijska kombinacija

Pred Ilko Štuhec in Ano Bucik Jogan v torek alpska kombinacija

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ilka Štuhec | Ilka Štuhec bo v torek združila moči z Ano Bucik Jogan. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec bo v torek združila moči z Ano Bucik Jogan.

Foto: Guliverimage

Mariborčanko Ilko Štuhec v torek čaka druga preizkušnja na letošnjih olimpijskih igrah. V alpski ekipni kombinaciji, ki se bo začela ob 10.30, jo čaka smuk, potem ko je bila v posamični preizkušnji 15. Z nedeljskim rezultatom ni bila najbolj zadovoljna. Ob 14. uri bo na vrsti slalomska preizkušnja, na kateri bo Slovenijo zastopala Ana Bucik Jogan.

"Želim odpeljati to kombinacijo in uživati. Verjamem, da bova obe dali vse od sebe za uspešen nastop. Veselim se tudi superveleslaloma, v tej disciplini sem tu že zmagala," je dejala Štuhec.

Januarja 2017 je v Cortini dosegla eno izmed osmih zmag v svetovnem pokalu. Po smuku v olimpijski Cortini, ko je zasedla 15. mesto, je tudi napovedala, da si bo ogledala posnetke vožnje Američanke Breezy Johnson, ki je po prvem mestu na prejšnjem SP osvojila še zlato olimpijsko medaljo.

"V tej zimi mi še ni uspelo sestaviti zelo dobre tekme in tega se nadejam na OI. Želim si prikazati svoje najboljše smučanje, to je moj glavni cilj," je dejala Bucik Jogan. | Foto: Bor Slana/STA "V tej zimi mi še ni uspelo sestaviti zelo dobre tekme in tega se nadejam na OI. Želim si prikazati svoje najboljše smučanje, to je moj glavni cilj," je dejala Bucik Jogan. Foto: Bor Slana/STA

V kombinaciji bo nastopila bo skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo po koncu sezone sklenila športno pot. Štuhec pa je po posamičnem smuku dejala, da je bil to njen zadnji olimpijski nastop v tej disciplini.

"Mislim, da sem dobro pripravljena, za nami je že večina sezone. Na zadnjih treningih sem dobro smučala. V tej zimi mi še ni uspelo sestaviti zelo dobre tekme in tega se nadejam na OI. Želim si prikazati svoje najboljše smučanje, to je moj glavni cilj," je dejala Bucik Jogan.

Janez Marič, slovenska biatlonska reprezentanca
Sportal Glavni trener pod stresom že od prve predaje: Zelo sem razočaran
italijanska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Zgodovinska zmaga Italijank, ki so se podpisale pod nov mejnik
Tanguy Nef, ZOI 2026 Milano Cortina
Sportal Zgodovinsko zlato gre v Švico, izjemen slalom Nefa
Johann Andre Forfang & Marius Lindvik
Sportal Po lanski aferi: Slovenci so bili prijazni. Drugi? Sploh nas niso pogledali.
Mathilde Gremaud
Sportal Švicarka ubranila olimpijski naslov v prostem slogu
Gašper Brecl
Sportal Slovenska kombinatorca opravila prvi preizkus skakalnice
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Ilka Štuhec Ilka Štuhec Ana Bucik Jogan alpska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.