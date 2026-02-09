Pravi značaj v najtežjih trenutkih: trener Lindsey Vonn razkril njeno sporočilo pred odhodom v bolnišnico

Po grozljivem padcu na olimpijskem smuku in tik preden jo je helikopter odpeljal v bolnišnico, je Lindsey Vonn ameriškemu taboru poslala sporočilo, ki veliko pove o njej, ne kot športnici, ampak kot človeku. Njene besede je na družbenih omrežjih razkril njen trener, nekdanji vrhunski smučar Aksel Lund Svindal.

"Povejte Breezy, čestitajte ji in ji recite, da je opravila odlično delo," so bile, kot je na družbenih omrežjih zapisal Aksel Lund Svindal, Lindseyjine zadnje besede pred poletom s helikopterjem. Čestitka je bila namenjena rojakinji Breezy Johnson, ki je na slovenski kulturni praznik, natanko leto po naslovu svetovne prvakinje, osvojila še olimpijsko zlato v smuku.

"Lindsey, neverjetno pogumna si," je zapisal Svindal. "Navdihuješ ljudi, ki spremljajo tvojo pot, in tudi nas, ki s teboj delamo vsak dan. Včeraj je bil na gori težak dan. Za vse, a najbolj zate. Pa vendar se je zgodilo nekaj, kar po mojem pove vse. V trenutku, ko si bila poškodovana in v bolečinah, si mislila na sotekmovalko. Pravi značaj pride na plano v najtežjih trenutkih."

Svežih informacij o zdravstvenem stanju 41-letne Američanke danes še ni, je pa znano, da so ji v bolnišnici v Trevisu včeraj operirali spodnji del leve noge in da jo čaka dolga rehabilitacija.

Preberite še: