Nika Prevc je na prvi olimpijski tekmi na srednji skakalnici v Predazzu osvojila naslov olimpijske podprvakinje, potem ko jo je za 1,1 točke prehitela Norvežanka Anno Odine Ström. Tretje mesto je zasedla Japonka Nozomi Marujama, ki je zaostala za 5,5 točke. Kljub velikemu uspehu pa najboljša skakalka letošnje zime po koncu ni skrivala malce razočaranja, saj so bile želje še večje, ob objemu očeta in mame so jo premagale tudi solze. Dogajanje je za Sportal po koncu pokomentiral tudi njen nekdanji trener Stane Baloh.

Slovenija je letošnje olimpijske igre odprla s srebrnim odličjem Nike Prevc. Slovenska šampionka, ki nastopa na svojih prvih igrah, je bila pred začetkom v Predazzu z naskokom postavljena v vlogo favoritke številka ena, ogromno je od sebe pričakovala tudi sama. Na koncu sta skoka, dolga 98 in 99,5 metra zadostovala za drugo mesto in srebrno odličje, takoj po tekmi je bilo jasno, da je Prevc pričakovala še nekaj več.

"Zdaj takoj po tekmi je težko, ker nekako misliš, da nisi naredil vsega, kar si si za ta dan zadal, a še vseeno je olimpijska medalja olimpijska medalja oziroma nekaj kar si želi vsak. Počutila sem se bolj sproščeno kot prejšnje dni, a ko te povozi, te povozi. Verjamem, da bo drugače, ko bom dobila medaljo okoli vratu, in da to na koncu pretehta vse ostalo," je bila v prvi izjavi za TV Slovenija v Predazzu na robu solz 20-letna skakalka.

Baloh je pogrešal sproščenost

"Tudi srebrna se sveti kot zlata, kot je tudi Jurij (trener Jurij Tepeš, op. a.) rekel po tekmi," je po drugem mestu Prevc za Sportal dejal njen nekdanji trener Stane Baloh in opisal svoje videnje dogajanja v Predazzu: "Nika danes ni bila sproščena, po televiziji sem videl, da ni. Zelo se je borila, a … Bila bi zlata, če ji po doskoku po prvem skoku pri vožnji v iztek ne bi vzelo smučke. Škoda je tiste točke, točke in pol. Če celotno zimo zmaguješ, je logično, da si na glavni tekmi prvič želiš, drugič pa kar zahtevaš zmago od sebe. Drugače niti ne more biti. Prav je, da si želiš in zahtevaš, ampak moraš pa ostati sproščen, kar ji danes žal ni uspelo. Svoje je oddelala, a tista pika na i – malo sproščenosti – pa ji je na koncu zmanjkala."

"Če veš, da je nekaj dosegljivo, pa tega ne dosežeš, je seveda najprej šok, a ona zna hitro čez to"

Baloh razume, da je bila mlada skakalka takoj po nastopu poklapana, a verjame, da bo znala hitro čez to in se bo po prespani noči bolje zavedala, kako velik uspeh je dosegla.

"Če vsi pričakujejo, pričakujemo in ob tem vemo, da je nekaj zelo dosegljivo, potem pa tega ne dosežeš, je seveda najprej prisotnega malo šoka. To mora zdaj malo prespati, danes in jutri bo morda imela še malo čuden občutek, a ona zna iti čez to. Ona se zna hitro pobrati po takih čustvenih stvareh. Verjamem, da je že analizirala, kaj ni naredila povsem dobro, in bo šla še močnejša naprej. Mislim, da je zdaj že v redu. Pri mami in očetu je že bila, tako da je prvo tolažbo že dobila, Jurij jo je tudi potolažil. Kolajna na olimpijskih igrah je kolajna, je uspeh. Jaz nisem razočaran, sem pa malo žalosten, saj sem ji res privoščil zmago," dodaja nekdanji selektor slovenske ženske reprezentance, zdaj pa odgovorni trener deklet DPNC in mladinske reprezentance, ki verjame, da bo Niki v nadaljevanju iger lažje.

In kaj meni o nastopu nove olimpijske prvakinje Ström? "Je motorično zelo močna, zelo eksplozivna. Tu ima veliko prednost, kar je izkoristila. Ob tem pa ni bila rezultatsko obremenjena, Norvežanke so bile vse spredaj. Njena zmaga ni presenečenje, pa čeprav nisem videl, da bi jo kdo toliko uvrščal med glavne favoritinje, kot so kakšne druge," je zaključil Baloh.

Solze premagale tudi Niko Vodan

Dogajanje je ob koncu skupaj z reprezentančnimi kolegicami v izteku napeto spremljala tudi Nika Vodan, ki je na koncu slovenski uspeh dopolnila z osmim mestom. "Vesela sem, da lahko z Niko proslavim to medaljo, ki je velikega pomena, saj je vsaka medalja dragocena. Verjamem, da je garala in si želela še več, a Nika, glavo gor in vsa čast. Bilo je napeto spremljati, vse smo se malce tresle in upale, da bo to dovolj za zlato. Vidi se, da je Anna skakala na visokem nivoju skozi celoten dan. Vsak skok na takšni skakalnici je še kako pomemben in ena majhna napaka te lahko veliko stane. Verjamem, da Nikina skakalnica še prihaja, zdaj pa se mora veseliti tega drugega mesta," je bila za nacionalno televizijo jasna Vodan. Nika Vodan je osvojila osmo mesto. Foto: Reuters

Bronasto iz srednje skakalnice z zadnjih iger v Pekingu so prav tako premagala čustva in solze. Na koncu je za 24,8 točke zaostala za prvim mestom, za stopničkami pa dobrih 19 točk. "Vse skupaj je prišlo malce za mano, malce sem podoživela trenutke, ko sem osvojila odličje v Pekingu. Želja je bila tudi letos velika, a ko pogledam vso to zgodbo, kaj sem dala skozi, da sem bila lansko sezono še poškodovana in sem ležala, zdaj pa stojim tukaj, sem res vesela in srečna. Pritisk je bil velik, malo mi je žal prvega skoka, drugi je bil na silo, vem, kje delam napake, a sem vesela, da stojim tukaj," je solze za TV Slovenija pojasnila Vodan.

"Malce se moramo še sprostiti, tudi danes pred tekmo smo že jokali, res je bilo stresno. Spala nisem skoraj nič, vemo pa, kako je to pomembno. Glava je bila polna vsega, prva tekma je pod streho," je še dodala.