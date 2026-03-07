Polona Klemenčič na zadnjem postanku zapravila visoko uvrstitev

Julia Simon je zmagovalka biatlonske tekme s skupinskim startom v Kontiolahtiju na Finskem. Devetindvajsetletna Francozinja je dosegla 18. zmago v karieri in drugo v sezoni v pokalu, na najvišji stopniški pa je stala tudi na olimpijskih igrah v Anterselvi. Edina Slovenka na tekmi Polona Klemenčič je bila 23.

Klemenčič je boj za najboljšo deseterico zapravila na zadnjem postanku, kjer je zgrešila prvi in zadnji strel, s skupaj štirimi kazenskimi krogi pa je zasedla 23. mesto.

"Enako kot pred dvema dnevoma. Ne najboljša in ne najslabša tekma zame. Na progi se ponovno nisem počutila najbolje, a sem bila presenečena, da lahko držim tekmovalke, saj sem trpela od prvega kroga," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Klemenčič.

"Zelo mi je žal teh dveh strelov na koncu, predvsem zadnjega, ki sem ga čakala predolgo. Nekako moja stalnica to zimo, da na zadnjem postanku zgrešim preveč strelov in se tega ne morem znebiti. Na progi sem dala vse od sebe," je o strelskih težavah še povedala edina Slovenka na današnji tekmi.

Na tekmi s štirimi streljanji je dolgo najbolje kazalo Švedinji Elviri Öberg, ki pa je morala na tretjem in četrtem strelskem postanku v kazenski krog. Na koncu je lovila stopničke in z močnim zadnjim krogom zasedla drugo mesto, tretja je bila njena rojakinja Anna Magnusson, ki je v kazenski krog zavila enkrat.

Zmagala je Julia Simon. Foto: Guliverimage

Švedinji sta preprečili presenečenje 22-letni Nemki Marlene Fichtner, ki je nastopila četrtič v karieri na najvišji ravni. V prejšnjih treh poskusih se je uvrstila med dobitnice točk, nazadnje na posamični tekmi v Kontiolahtiju na peto mesto, kar ji je omogočilo nastop na skupinskem startu. Po štirih streljanjih je bila Nemka celo druga, na zadnjih 2,5 km pa je vendarle morala priznati premoč Skandinavkama.

Vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Lou Jeanmonnot je bila 16., njena rojakinja in olimpijska prvakinja Oceane Michelon pa šesta.

Ob 15.40 bo na sporedu še moška štafetna tekma, v nedeljo pa je program zamenjan. Ženske se bodo ob 13.30 pomerile v štafeti, biatlonska karavana pa se bo od Kontiolahtija poslovila z moškim skupinskim startom, ki se o začel ob 16.55, nastopil bo tudi Jakov Fak.

Izidi, 15 km: 1. Julia Simon (Fra) 34:40,0 (1)

2. Elvira Oeberg (Šve) + 5,6 (2)

3. Anna Magnusson (Šve) 8,9 (1)

4. Marlene Fichtner (Nem) 14,9 (1)

5. Tereza Vobornikova (Češ) 15,2 (2)

6. Oceane Michelon (Fra) 15,8 (3)

7. Marthe Kraakstad Johansen (Nor) 21,5 (1)

8. Paulina B. Fialkova (Slk) 24,5 (3)

9. Suvi Minkkinen (Fin) 24,7 (1)

10. Lisa Vittozzi (Ita) 25,1 (3)

...

23. Polona Klemenčič (Slo) 1:25,1 (4) Svetovni pokal, skupno:

1. Lou Jeanmonnot (Fra) 879 točk

2. Suvi Minkkinen (Fin) 703

3. Anna Magnusson (Šve) 695

4. Elvira Öberg (Šve) 671

5. Hanna Öberg (Šve) 649

6. Maren Kirkeeide (Nor) 582

7. Lisa Vittozzi (Ita) 555

8. Camille Bened (Fra) 533

9. Julia Simon (Fra) 528

10. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 490

...

22. Polona Klemenčič (Slo) 241

56. Lena Repinc (Slo) 65

69. Anamarija Lampič (Slo) 33

...

