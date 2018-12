V živo: Fak tudi v drugo stoodstoten

Kot prvi od slovenskih biatloncev je preizkušnjo začel Klemen Bauer, sledili so mu Miha Dovžan (38), Jakov Fak (40), Rok Tršan (57) in Mitja Drinovec (111).

Bauer je s prvim strelskim postankom od štirih opravil odlično, leže je pokril vseh pet tarč, ni bil pa najhitrejši, ob izhodu v nov krog je za vodilnim Erikom Lesserjem zaostajal 18 sekund. Slabše mu je šlo na drugem streljanju stoje, ko je zgrešil tako četrti in peti strel.

Fak je bil v teku hitrejši od Bauerja, zadel je vseh prvih pet tarč in za takrat vodilnim zaostajal štiri sekunde.

Moška zasledovalna tekma bi morala biti na sporedu že v sredo, a je organizatorjem zagodla huda megla, ki je onemogočila izvedbo tekme. Danes so na Pokljuki boljše razmere, tekmovalce spremljajo tudi sončni žarki.

Tekma v živo:

Danes bo na sporedu še ženska tekma na 15 kilometrov, ki bodo šle na progo ob 14.15.

Ni megle! Posamična za moške ob 10.15, za ženske ob 14.15. #Pokljuka

No fog! Men start at 10.15, women at 14.15. #POK18 @IBU_WC pic.twitter.com/6qak0ZQp1T