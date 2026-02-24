Kranjska Gora je v pričakovanju smučarskega vrhunca zime. Kljub otoplitvi v zadnjih nekaj dneh organizatorji ostajajo optimistični. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik bo stanje proge, na kateri bosta 7. in 8. marca tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev, preveril v četrtek.

Pri pripravi proge sodeluje tudi nekdanji vrhunski alpski smučar Andrej Šporn, ki je bil v začetku januarja vodja zelo uspešnega ženskega tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju na podkorenski strmini.

"Mislim, da bo pozitivna odločitev in zelena luč za samo tekmo," je danes za STA dejal Šporn, potem ko je tudi sam preizkusil trdnost podlage, ki bo marca na prvem tekmovanju v tehničnih disciplinah po zimskih olimpijskih igrah v Bormiu gostila najboljše alpske smučarje.

"Snega je dovolj po celotni veleslalomski progi od starta do cilja, vode je tudi dovolj v snegu, smo še v nedeljo dodatno polili. Držimo pesti, da bodo čim bolj jasne noči, ki bodo pomagale pri končni utrditvi tekmovalne površine. Napovedano je, da se bo zjasnilo že v noči na sredo, tako da bi lahko pomrznilo v globino," je optimističen Šporn.

Gre za utečeno in prekaljeno ekipo delavcev, članov domačega alpskega smučarskega kluba, domačine in zaposlene kranjskogorskih žičnic, za katerimi je kar nekaj tekem, tako ženskih kot moških. Od vremena je predvsem odvisno, kdaj bodo ali sploh potrebovali sol, ki v spomladanskih razmerah ob kemični reakciji z vodo pomaga pri utrjevanju površine.

"Vedno so sicer možna presenečenja, tudi v obliki dežja, vendar pa bomo naredili vse, kar je v naši moči, ter pripravili kakovostno tekmovalno podlago. Za zdaj kaže, da se bo lahko tekmovanje odvilo normalno," pravi Šporn.

Organizatorji so že novembra oziroma decembra sprejeli pravilne odločitve in ob nekaj mrzlih dneh s snežnimi topovi in tehničnim snegom pripravili dovolj debelo bazo. "Drugače bi se odvil nezaželen scenarij izpred dveh let, ko je bilo zaradi otoplitve mehko, in bi imeli težave," je še povedal.

Podlaga je tako dobra, da na progi, na kateri se bodo merili na Pokalu Vitranc, lahko alpski smučarji trenirajo in se pripravljajo, tudi slovenski veleslalomski as Žan Kranjec. Vse do ponedeljka, ko bodo v skladu s pravili pet dni pred tekmovanjem progo zaprli za vse smučarje.

Pozitivno oceno snežnega kontrolorja pričakuje tudi vodja tekmovalnega odbora Pokala Vitranc Gorazd Bregant. "Pričakujemo jasne noči, napoved je že takšna, kar pomeni, da bo ponoči podlaga zmrznila globinsko in ne samo površinska skorja. Glede preparacije proge mislim, da ne bo kakšnih večjih pripomb."

"Imamo želen standard, torej zahtevanih pol metra utrjenega snega po celotni širini proge ter precej bolj trdo kot za žensko tekmo. Gre za doseženo trdoto 700 kg na kubični meter snega. To smo že izmerili z napravo," je dejal.

V naslednjih dneh bodo spremljali temperature, še zlasti bodo pozorni na to, da se snežna površina ne bo začela preveč "sušiti". "V tem primeru se je treba odzvati z vodo." Odjuga Breganta ne skrbi. "Že zdaj je ogromno vode notri, smo jo vbrizgali dodatno, ni bojazni, da bi se snežna površina sušila. Smo vsak dan na terenu in spremljamo razmere."

Do zaprtja se proga dnevno obdeluje strojno. "Od ponedeljka naprej na progo ne bomo več spuščali teptalnih strojev, razen če bi to zahtevale razmere. S ponedeljkom bomo začeli postavljati zaščitne mreže, zaščite z blazinami, po potrebi bo sledilo še kakšno fino glajenje površine."

Priskrbeli so tudi dovolj soli, grobo mlete, brez kakršnih koli primesi. To bodo posuli, če bodo temperature previsoke. "Zato je dobro, da imamo akumulirane čim več vode, ker sol reagira samo z vodo. O tem se bomo odločali sproti, upoštevajoč vremensko napoved. Se ne bojimo toplega vremena. Ob jasnih nočeh se zaradi radiacije površina ohlaja in sneg še vedno zmrzne v globino, oblačnost predstavlja večji problem."