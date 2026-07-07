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Avtor:
STA

Torek,
7. 7. 2026,
12.05

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek
Smučarska zveza Slovenije pokal Vitranc Kranjska Gora

Torek, 7. 7. 2026, 12.05

11 minut

Podpisan dogovor o organizaciji moških in ženskih smučarskih tekem v Kranjski Gori

Avtor:
STA

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Žan Kranjec pokal Vitranc | Pokal Vitranc | Foto Aleš Fevžer

Pokal Vitranc

Foto: Aleš Fevžer

Smučarska zveza Slovenije (SZS) in Alpski smučarski klub (ASK) Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške Pokal Vitranc in ženske v Kranjski Gori, so danes sporočili iz SZS.

Dogovor predstavlja pomemben korak k še tesnejšemu sodelovanju pri organizaciji najpomembnejših zimskih športnih dogodkov v Sloveniji, menijo pri nacionalni smučarski organizaciji.

Na podlagi dogovora bosta partnerja povezala organizacijske, športne, trženjske in komunikacijske dejavnosti ter skupaj razvijala oba dogodka.

Cilj sodelovanja je učinkovitejša organizacija, skupna uporaba znanja in virov ter nadaljnje izboljšanje izkušnje za športnike, obiskovalce, partnerje, sponzorje in medije, so zapisali pri SZS.

Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške Pokal Vitranc bosta v novi sezoni na sporedu 3. in 4. januarja 2027, tekmi svetovnega pokala za ženske pa 29. in 30. januarja.

S povezovanjem znanja, kadrov in organizacijskih izkušenj želijo pri SZS in ASK Kranjska Gora dolgoročno zagotoviti nadaljnji razvoj obeh tekem ter dodatno utrditi položaj med najuglednejšimi prizorišči alpskega smučanja na svetu.

Takšen pristop bo omogočil učinkovitejšo pripravo obeh prireditev, so prepričani pri SZS, višjo kakovost izkušnje za gledalce, partnerje in medije ter pomembne sinergijske učinke predvsem na področju infrastrukture, logistike in skupne uporabe virov.

"Pokal Vitranc je eden od stebrov slovenskega športa," pravi Luka Steiner. | Foto: Aleš Fevžer "Pokal Vitranc je eden od stebrov slovenskega športa," pravi Luka Steiner. Foto: Aleš Fevžer

"Obenem bosta partnerja še intenzivneje sodelovala tudi z Mednarodno smučarsko zvezo z jasnim ciljem, da obe tekmovanji tudi dolgoročno ostaneta del koledarja svetovnega pokala. Tekme so v sklopu centralizacije TV-pravic zagotovljene do leta 2034," so zagotovili.

"V ASK Kranjska Gora že desetletja skrbimo za tradicijo Pokala Vitranc. S podpisom tega dogovora povezujemo bogate izkušnje, znanje in ljudi s ciljem, da Pokal Vitranc in tekmi svetovnega pokala za ženske v Kranjski Gori ostaneta med najbolje organiziranimi prireditvami v koledarju Fisa," je ob podpisu dogovora poudaril predsednik kluba Gregor Benedik.

Benedik podpis dogovora vidi tudi v luči prizadevanj za ustvarjanje še boljših pogojev za razvoj slovenskega smučanja, "saj verjamemo, da morata vrhunska organizacija največjih tekmovanj in razvoj prihodnjih generacij hoditi z roko v roki".

"Pokal Vitranc je eden od stebrov slovenskega športa in dogodek, na katerega smo izjemno ponosni," pa je ob podpisu dogovora poudaril predsednik SZS Luka Steiner.

Po Steinerjevem mnenju sta ohranjanje tekem svetovnega pokala v Sloveniji ter njihova izvedba na najvišji ravni za športnike, obiskovalce, partnerje in sponzorje ključnega pomena za ohranjanje bogate dediščine slovenskega smučanja in ustvarjanje razvojnega potenciala za prihodnje generacije.

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