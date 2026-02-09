Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. T. K., STA

Ilka Štuhec Ana Bucik Jogan Mikaela Shiffrin Breezy Johnson

Pred žensko ekipno tekmo na ZOI 2026

Po poškodbi Vonn ni več dvoma: Shiffrin in Johnson v prvi ameriški postavi ekipne tekme

Mikaela Shifrin Breezy Johnson | Mikaela Shiffrin in Breezy Johnson bosta združili moči tudi na ekipni tekmi v kombinaciji.  | Foto Guliverimage

Mikaela Shiffrin in Breezy Johnson bosta združili moči tudi na ekipni tekmi v kombinaciji. 

Foto: Guliverimage

Na torkovi ženski ekipni kombinacijski tekmi v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah v Cortini bosta v ameriški ekipi v prvi postavi Mikaela Shiffrin in sveža olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson, je sporočila ameriška smučarska zveza. Slovenijo bosta zastopali Ilka Štuhec, ki bo tekmovala v smukašnem delu tekmovanja, in Ana Bucik Jogan, ki jo čaka slalomski del kombinacije.

Prva ameriška postava bo tako enaka kot na zadnjem svetovnem prvenstvu, kjer sta Mikaela Shiffrin in Breezy Johnson osvojili naslov. Zdaj je ta disciplina prvič še na sporedu olimpijskih iger.

Po vrnitvi še ene zvezdnice tega športa Lindsey Vonn v karavano je prišlo do ugibanj, kdo bo nosilec ameriške zasedbe, saj so številni pričakovali zvezdniško navezo Shiffrin - Vonn. A hud padec Lindsey Vonn na nedeljskem olimpijskem smuku v Cortini je takšna ugibanja dokončno ustavil. Shiffrin sicer, še preden se je njena reprezentančna kolegica poškodovala, na vprašanje o sestavi ekip ni želela neposredno odgovoriti. "Ne vmešavam se v te odločitve, vesela bom katerekoli kolegice," je dejala za AFP.

Breezy Johnson
Sportal Zmaga v ZDA, žalosten konec za Vonn, Štuhec v solzah

Iz smučarske zveze ZDA so danes sporočili imena udeleženk torkove tekme. V prvi postavi bosta tako najboljša slalomistka sezone Shiffrin in smukaška olimpijska prvakinja Johnson, na start pa bodo Američani poslali še tri dvojice: Jackie Wiles/Paula Moltzan, Bella Wright/Nina O'Brien in Keely Cashman/AJ Hurt.

Slovenija bo imela na startu tekme, ki je sestavljena iz smukaškega in slalomskega dela, v torek eno dvojico. Na smuku bo nastopila Ilka Štuhec, v slalomu pa Ana Bucik Jogan.

