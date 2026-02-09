Po poškodbi Vonn ni več dvoma: Shiffrin in Johnson v prvi ameriški postavi ekipne tekme

Na torkovi ženski ekipni kombinacijski tekmi v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah v Cortini bosta v ameriški ekipi v prvi postavi Mikaela Shiffrin in sveža olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson, je sporočila ameriška smučarska zveza. Slovenijo bosta zastopali Ilka Štuhec, ki bo tekmovala v smukašnem delu tekmovanja, in Ana Bucik Jogan, ki jo čaka slalomski del kombinacije.

Prva ameriška postava bo tako enaka kot na zadnjem svetovnem prvenstvu, kjer sta Mikaela Shiffrin in Breezy Johnson osvojili naslov. Zdaj je ta disciplina prvič še na sporedu olimpijskih iger.

Po vrnitvi še ene zvezdnice tega športa Lindsey Vonn v karavano je prišlo do ugibanj, kdo bo nosilec ameriške zasedbe, saj so številni pričakovali zvezdniško navezo Shiffrin - Vonn. A hud padec Lindsey Vonn na nedeljskem olimpijskem smuku v Cortini je takšna ugibanja dokončno ustavil. Shiffrin sicer, še preden se je njena reprezentančna kolegica poškodovala, na vprašanje o sestavi ekip ni želela neposredno odgovoriti. "Ne vmešavam se v te odločitve, vesela bom katerekoli kolegice," je dejala za AFP.

Iz smučarske zveze ZDA so danes sporočili imena udeleženk torkove tekme. V prvi postavi bosta tako najboljša slalomistka sezone Shiffrin in smukaška olimpijska prvakinja Johnson, na start pa bodo Američani poslali še tri dvojice: Jackie Wiles/Paula Moltzan, Bella Wright/Nina O'Brien in Keely Cashman/AJ Hurt.

Slovenija bo imela na startu tekme, ki je sestavljena iz smukaškega in slalomskega dela, v torek eno dvojico. Na smuku bo nastopila Ilka Štuhec, v slalomu pa Ana Bucik Jogan.

