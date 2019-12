Planiški delavci dobili bitko z naravo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Planiški delavci so kljub izdatnemu nočnemu deževju dobili boj z naravo in žirija tekmovanja je danes zjutraj potrdila, da tekme v šprintu niso ogrožene. Program tekmovanja tretjih tekem svetovnega prvenstva v Planici tako ostaja enak, kvalifikacije se bodo začele ob 11. uri, izločilni boji pa ob 13. uri in 30 minut.