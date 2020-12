Kako se bodo na napeto ozračje odzvali slovenski skakalci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PLANICA, SVETOVNO PRVENSTVO V POLETIH, POSAMIČNA TEKMA - 3. IN 4. POLET

Sobota je dan, ko je programu drugi polčas posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih v Planici. V boju za zlato medaljo je kar nekaj skakalcev, zato se na Letalnici bratov Gorišek obeta zanimiv boj. Napeto pa je tudi v slovenski reprezentanci, po tem, ko je Timi Zajc z zapisom sprožil pravi cunami in bil zaradi tega izključen iz reprezentance, za njim pa je selektorsko mesto zapustil še Gorazd Bertoncelj.

Namesto da bi bilo v ospredju navdušenje nad poleti slovenskih skakalcev, je v naši reprezentanci nastal nemir, ki so ga sprožili slabši skoki. Timi Zajc je tisti, ki se ni mogel več zadržati in je vroče glave zapisal, da tako ne gre več naprej in hotel zamenjavo glavnega trenerja Gorazda Bertonclja.

Za izrečene besede je bil kaznovan z izključitvijo iz reprezentance, kar je pomenilo, da ga v nadaljevanju svetovnega prvenstva ne bomo več videli. Prvenstvo je kmalu za tem predčasno samovoljno zaključil tudi glavni trener, kar pomeni, da bo do konca Planice z zastavico mahal pomočnik Robert Hrgota.

Tako bo imela Slovenija na preostalih dveh poletih posamične tekme le še tri skakalce. Anže Lanišek po prvem polčasu zaseda 17., Bor Pavlovčič 20. in Domen Prevc 23. mesto.

Domen bo napadal

"Po eni strani želiš biti sproščen, po drugi napadati. Pravo mero je treba najti. Mislim, da mi lahko uspe. Gledam naprej," je Lanišek dejal po petkovem dnevu, v katerem se mu je ponesrečilo pri prvem poletu, pri drugem pa že imel deseti dosežek – v poskusni seriji je z 234,5 metra postavil osebni rekord.

Domen Prevc bo v soboto tvegal. Foto: Vid Ponikvar

"Včeraj sem šel bolj konzervativno, ne tako na polno. Nisem toliko tvegal. Ni se izšlo. Zdaj bom napadal do konca. Izgubiti nimam ničesar," je svojo taktiko razkril Domen, Bor pa dejal: "Predvsem želim biti bolj sproščen, potem bo lažje in bom napadal."

Zato pa poteka pravi boj za medaljo. Nemec Karl Geiger (431,2 točke) vodi po prvem dnevu. Z drugega mesta bo sobotno tretjo serijo začel Norvežan Halvor Egner Granerud (426,6), tretji pa je Nemec Markus Eisenbichler (425,7), ki mu je z 247 metri uspela daljava vikenda. Slovenci se niso izkazali in so daleč od vrha.

V boju za medaljo je še kar nekaj skakalcev. Avstrijec Michael Hayböck ima 422,9 točke, Norvežan Robert Johansson 411,4, Japonec Yukiya Sato 408,9, Poljak Piotr Žyla 408,5 …

Spodbudnejša novica za slovenski tabor pa je, da bo lahko v nedeljo vendarle nastopila na ekipni tekmi, četudi je bil Zajc izključen.