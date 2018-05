Bo Planici uspelo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska delegacija v letovišču Costa Navarino v Grčiji računa na to, da bo s Planico dobila organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva za leto 2023. Prejšnji trije poskusi niso bili uspešni. Bo v četrto Planica dobila prednost pred norveškim Trondheimom?

Okoli 18. ure bo predsednik Mednarodne smučarske zveze (FIS) Gian Franco Kasper sporočil, kdo bo gostitelj nordijskega svetovnega prvenstva za leto 2023.

Planica ima tokrat le enega protikandidata. Norveški Trondheim je pred 21 leti že gostil nordijsko svetovno prvenstvo, slovenska delegacija pa upa, da bo tokrat čas za Planico.

Kandidirala je že za leto 2017, 2019 in 2021, a vselej neuspešno.

Že pred zasedanjem vodilnih na FIS je jasno, da bo svetovno prvenstvo v poletih leta 2022 gostil Vikersund, svetovno prvenstvo v deskanju in smučanju prostega sloga leta 2023 pa Bakuriani.

Odločali se bodo še za svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Kandidata za to, da bosta pričakala najboljše smučarje in smučarke leta 2023, sta Courchevel in Saalbach.

Prav tako bodo na kongresu vodili člane predsedstva sveta FIS. Za nov mandat se poteguje Janez Kocijančič, ki je član predsedstva že od leta 1981.