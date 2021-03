Slovenski orli vroči na ogrevanju, Avstrijec brez konkurence

V dolini pod Poncami bo na Letalnici bratov Gorišek od danes do nedelje potekal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2020/21. Skakalci so že opravili z obema uradnima treningoma, ob 16. uri pa bodo na vrsti kvalifikacije.

Na obeh treningih je najdlje poletel Avstrijec Michael Hayboeck (241,5 m in 239,5 m). Od slovenske zasedbe je najdaljši polet uspel Lovru Kosu (236 m), s čimer je postavil tretjo daljavo prvega treninga. Oba treninga sta sicer potekala v spremenljivih razmerah, zaradi vetra je nekajkrat prišlo do prekinitev.

Daljave Slovencev na prvem in drugem treningu:



Rok Justin 196 m; 148 m

Žak Mogel 193 m; 179,5 m

Mark Hafnar 193 m; 168 m

Lovro Kos 236 m; 210 m

Anže Semenič 219 m; 215 m

Tilen Bartol 187,5 m; 184 m

Timi Zajc 206 m; 194 m

Cene Prevc 205 m; 192 m

Domen Prevc 205 m; 226 m

Žiga Jelar 229,5 m; 192 m

Peter Prevc 212 m; 213,5 m

Bor Pavlovčič 228,5 m; 202 m

Anže Lanišek 221 m; 210,5 m

V kvalifikacijah za četrtkovo in petkovo posamično tekmo bo sicer nastopilo trinajst slovenskih skakalcev. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je izbral vse A-reprezentante, po letalnici se bodo spustili Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Timi Zajc in Tilen Bartol, pa tudi vsi B-reprezentanti Bor Pavlovčič, Cene Prevc, Lovro Kos, Anže Semenič in Rok Justin ter Žak Mogel in Mark Hafnar.

Prva preizkušnja v Planici bo na sporedu v četrtek z začetkom ob 15. uri.

