Planica izgubila dvoboj z Oberstdorfom

Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so danes odločili na Mednarodni smučarski zvezi.

O prireditelju nordijskega SP 2031 bi sprva morali odločati že pred slabim mesecem dni na volilnem kongresu v Beogradu, ko je vodenje Fis prevzel Alexander Ospelt, ki je zamenjal britansko-švedskega milijarderja Johana Eliascha. Fis je takrat odločitev prestavila na kasnejši termin.

Na prvem zasedanju po volitvah pa je predsedstvo Fis odločilo, da bo SP 2031 dobil Oberstdorf. Odločitev je bila gladka. Nemška kandidatura je prejela 16 glasov, Planica pa šest.

Oberstdorf je eno izmed tradicionalnih prizorišč slovite novoletne skakalne turneje. Foto: Guliverimage

"Zadovoljen sem, da smo pred sprejetjem tako pomembne odločitve odkrito in iskreno razpravljali. Čestitam Oberstdorfu za izjemno kandidaturo enega najpomembnejših središč nordijskega smučanja na svetu," je po potrditvi gostitelje za Fis povedal Ospelt.

Svet FIS je potrdil tudi prireditelja dveh prihodnjih izvedb svetovnega mladinskega prvenstva v alpskem smučanju. Leta 2027 bo prvenstvo gostil ameriški Lake Placid, leto pozneje, leta 2028, pa švicarski Verbier.

Odgovorna funkcija za Finca

Svet Fis je danes določil tudi podpredsednike zveze. To so postali Deidra Dionne (Kanada), Victoria Gosling (Velika Britanija), Dexter Paine (ZDA) in Martti Uusitalo (Finska). Za blagajnika je bil imenovan tudi Jean-Philippe Rochat (Švica).

Fis je imenoval tudi več drugih nosilcev funkcij. Vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Urs Lehmann pa je napovedal imenovanje Janneja Leskinena za direktorja alpskega smučanja. Ta bo po novem odgovoren za vodenje celotnega področja alpskega smučanja - od razvoja mladih in rekreativnega športa do vrhunskega tekmovalnega smučanja, pa tudi za vprašanja varnosti, sprememb tekmovalnega formata in nadaljnjega razvoja celinskega pokala.

Janne Leskinen bo pri Fis opravljalo vlogo direktorja alpskega smučanja. Foto: Guliverimage

Leskinen, nekdanji vrhunski smučar, ki je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju leta 1996 v superveleslalomu osvojil četrto mesto, je ves čas ostal tesno povezan z upravljanjem zimskih športov. V Fis prihaja po dolgem in uspešnem mandatu glavnega izvršnega direktorja finske smučarske zveze, v preteklih letih pa je deloval tudi v številnih odborih Fis, med drugim kot predsednik pododbora za svetovni pokal v alpskem smučanju.

Naslednja seja sveta Fis bo v začetku septembra na sedežu v Oberhofnu v Švici.