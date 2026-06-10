Pred vrhuncem 57. kongresa Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS) v Beogradu - četrtkovimi volitvami predsednika - so v sredo odločali tudi o gostiteljih nekaterih prvenstev. Uradno so potrdili, da bo svetovno prvenstvo v poletih leta 2030 gostil Vikersund, ki je bil edini kandidat. Odločitev o tem, kdo bo gostil svetovno nordijsko prvenstvo leta 2031, ali Planica ali Oberstdorf, pa še ni padla. Gostitelja danes še niso izbrali. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija je predsedstvo FIS po predstavitvi sprejelo odločitev, da bo o organizatorju odločalo na eni izmed prihodnjih sej.

Edini kandidat za gostiteljstvo svetovnega prvenstva v poletih je bil Vikersund, ki so ga na kongresu v Beogradu tudi uradno potrdili kot gostitelja. Za kolajne v poletih se bodo tam borili že šestič. Norveško prizorišče je dogodek doslej gostilo že v letih 1977, 1990, 2000, 2012 in 2022. Naslednje svetovno prvenstvo v smučarskih poletih bo leta 2028 v Planici.

Ta kandidira za gostiteljstvo nordijskega svetovnega prvenstva leta 2031. In ni edina. Po osmih letih se je namreč zgodilo, da se je v kandidaturo podal več kot kandidatov, ob slovenskem prizorišču še Oberstdorf. A odločitve o tem, ali bo nordijska druščina čez pet let zbrana v Sloveniji ali v Nemčiji, danes še ni bilo.

Kot poroča poljski skijumping.pl, bi odločitev morala pasti ob 18.30 na slovesnosti na kongresu FIS. Slovesnost se je začela skoraj dve uri pozneje, udeleženci pa so kmalu izvedeli, da gostitelj prvenstva danes ne bo znan.

SZS: Predsedstvo FIS bo o organizatorju odločalo na eni od prihodnjih sej

Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija (SZS), je delegacija SZS predstavila kandidaturo Planice za organizacijo FIS nordijskega svetovnega prvenstva 2031, pri kateri je izpostavila športno tradicijo Planice, vrhunsko infrastrukturo, trajnostni razvoj dogodka, močno podporo države in lokalnega okolja ter izkušeno organizacijsko ekipo.

Med osrednjimi poudarki slovenske predstavitve sta bila nagovora ambasadorjev kandidature Petre Majdič in Petra Prevca, ki sta članom predsedstva predstavila pomen Planice za športnike, navijače in prihodnost nordijskih disciplin.

"Predsedstvo FIS je po predstavitvi sprejelo odločitev, da bo o organizatorju FIS nordijskega svetovnega prvenstva 2031 odločalo na eni izmed prihodnjih sej," so zapisali pri SZS.