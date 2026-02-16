Pirc Musar izpostavila pomen sistemske podpore države vrhunskemu športu

Slovenija je športna velesila tudi zato, ker vrhunski šport uživa sistemsko podporo države, je danes v slovenski hiši ob robu zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina izpostavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na dogodku so razpravljali o povezovanju športa in posla ter o drugi karieri športnikov po koncu tekmovalne poti.

Predsednica je poudarila širši pomen povezovanja športa in gospodarstva: "Brez močnega in uspešnega gospodarstva ni socialne države, ni javnega zdravstva, ni kakovostnega šolstva, ni pogojev za razvoj športa."

Po njenih besedah je pri vrhunskem športu pomembna sistemska podpora države, pri čemer je kot primer izpostavila pomoč športnikom pri kakovostnem izobraževanju, pridobivanju novih znanj in veščin, da so lahko po koncu kariere uspešni tudi v drugih poklicih.

"Ob rasti gospodarstva raste tudi slovenski šport"

Predsednik uprave OTP banke v Sloveniji Andras Hamori je menil, da ob rasti gospodarstva raste tudi slovenski šport. "Obe panogi povezujejo disciplina, vztrajnost, znanje in vizija, da se izkažeš tudi pod pritiskom," je dodal.

Te vrednote so po koncu profesionalne športne kariere vodile tudi nekdanja vrhunska alpska smučarja Ano Drev in Jureta Koširja. Prva je ustanovila blagovno znamko Snow Monkey, drugi je podjetnik in v času OI strokovni komentator na nacionalni televiziji za alpsko smučanje.

Foto: Aleš Fevžer

Drev je podjetje, ki proizvaja termo izolirane steklenice iz nerjavečega jekla, še v času smučarske kariere registrirala konec leta 2017, steklenice pa so naslednje leto na OI v Južni Koreji testirali na -30 stopinjah Celzija.

"Zaradi obraznih mask za zaščito pred mrazom tedanje članice reprezentance nismo pile pred in po tekmah, ampak ko smo se vrnile v olimpijsko vas je bila pijača v termovkah še vedno enako topla kot ob odhodu. Tako sem vedela, da sem na pravi poti," je utrinke z začetkov druge kariere delila Drev.

Košir je izpostavil, da je na vseh področjih, s katerimi se človek ukvarja, potrebna strast.

Trma in izobraževanje

Podjetnik in direktor ženskega odbojkarskega kluba OTP banka Branik Maribor Mitja Koželj je kot športni vzor izpostavil družino Prevc, uspeh odbojkaric, ki so se uveljavile tako v slovenskem kot mednarodnem področju, pa pripisal trmi. Obenem pa je bilo ves čas pomembno tudi izobraževanje, je izpostavil.

Pirc Musar si je v treh dnevih na OI skupaj s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjem Bobincem ogledala nastope slovenskih športnic in športnikov. Srečala se je tudi z otroki iz projekta Botrstvo, ki so si v nedeljo na povabilo OKS in ambasadorke slovenske hiše, nekdanje zlate olimpijke Tina Maze, ogledali olimpijska tekmovanja.

Po nedeljski bronasti medalji Nike Prevc na skakalnici v Predazzu je predsednica danes ponovno izpostavila izjemen uspeh mlade športnice, ki se z olimpijskih iger vrača s popolnim setom medalj.

