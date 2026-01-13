Približno 40 šolarjev iz Osnovne šole Mirna na Dolenjskem je v dolini pod Poncami preživelo zelo dejaven dan v znamenju športnih dejavnosti na snegu. Pod vodstvom najuspešnejše slovenske smučarske tekačice Petre Majdič so v Planici spoznavali veščine in lepote teka na smučeh. Današnja dejavnost sodi v sklop akcije Šolar na smuči.

V Nordijskem centru Planica so danes predstavili 11. izvedbo projekta Šolar na smuči, katerega namen je pri otrocih spodbuditi ljubezen do športa, a tudi varno športno udejstvovanje na snegu.

Uroš Zupan Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Z odzivom smo zelo zadovoljni"

Glavna pobudnika projekta sta Smučarska zveza Slovenije (SZS) in Zavod za šport RS Planica, v projekt je vključena tudi slovenska policija. Pomembnost projekta je prepoznalo tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

"Želja je, da bi se z osnovami športov na snegu vsako leto seznanila celotna generacija otrok, torej 20.000 otrok. Zdaj smo pri številki 10.000 otrok, ki jih vsako zimo želimo naučiti smučarskih osnov. Z odzivom smo zelo zadovoljni, so pa še prosta mesta, zato predvsem poziv staršem in ravnateljem šol, naj se odzovejo in prijavijo otroke. Omogočamo brezplačni dan na snegu v naši organizaciji, na šolah je, da zagotovijo prevoz," je dejal direktor SZS Uroš Zupan.

Letos se je prijavilo že več kot 150 osnovnih šol iz različnih krajev Slovenije. Skupaj v akciji sodeluje 6127 šolarjev. V alpsko smučanje se bo vključilo 3903 učencev, 1954 šolarjev se bo učilo tek na smučeh, 270 otrok pa bo spoznavalo smučarske skoke. Prijave za osnovne šole bodo odprte vse do marca.

Od začetka projekta leta 2015 (akcije niso izvajali zgolj v času epidemije novega koronavirusa) je sodelovalo že več kot 30.000 otrok. "Želimo znižati starost udeležencev. Začeli smo z učenci petih razredov OŠ, zdaj v projekt vključujemo mlajše otroke, kar je odlično z vidika razvoja motoričnih sposobnosti. Prej ko otroka spravimo na smuči, lažje se jim vtisnejo vzorci in potem tudi lažje nadaljujejo," je še dejal Zupan.

Petra Majdič Foto: Grega Valančič/Sportida

"Smučarski tek je za moje pojme najlepši zimski šport"

Ambasadorka projekta je nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič. "Tukaj sem zanesljivo v najlepši vlogi v mojih očeh kot ambasadorka smučarskega teka," je dejala.

"Smučarski tek je za moje pojme najlepši zimski šport. Lahko ga počneš od rane mladosti, ko praktično shodiš, pa do malo manj kot smrtne postelje. Celo življenje lahko tečeš na smučeh in vedno znova se kaj novega naučiš o samem sebi, spoznaš lepote narave ali pa kaj premlevaš v sebi ali o svetu, in to tek na smučeh omogoča," je dejala Majdič, ki je v 13 sezonah v svetovnem pokalu slavila 24 zmag.

Zadovoljna je z odzivom otrok in njihovo zagnanostjo: "Tek na smučeh je seveda zahteven šport, če ga izvajaš na najvišji ravni, na drugi strani pa zelo preprost, če ga jemlješ kot rekreacijo oziroma zimsko zabavo. Za otroke v tej starostni skupini, kot smo jih imeli danes, je ravno to najbolj pomembno, da je prvi stik s tekom na smučeh zabaven, energičen, preprost. Otroci so kot gumice, ko padejo, se lahko zvijejo v kačo, presto, pa se bodo v naslednjem trenutku brez težav dvignili, se izmotali iz te situacije in nasmejani nadaljevali. Otroci so pri tej starosti daleč najbolj dojemljivi," je dejala Majdič.

Foto: Sportida

"Z akcijo želimo doseči čim več šolarjev, da se preizkusijo na snegu. Nekateri so prvič na smučeh, drugi pa lahko nadgradijo že osvojeno znanje. Letos smo alpskemu smučanju, teku na smučeh, prvič dodali smučarske skoke. Zanimanje je kar veliko, glede na to, da gre za malo bolj 'nišno' dejavnost, je pa verjetno ena bolj zabavnih," je dejal direktor Zavoda za šport RS Planica Franci Petek, sam nekdanji smučarski skakalec.

Projektu se je letos pridružilo 21 lokacij, 12 za alpsko smučanje, sedem za smučarski tek in dve za smučarske skoke.

Preberite še: