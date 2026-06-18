Nekdanji skakalni as Peter Prevc se je po koncu športne kariere lotil več projektov, neposredno, pa tudi posredno vezanih na šport. Trenutno ga najbolj zaposlujeta fundacija, katere poslanstvo je predstavil ta teden , in tekmovalno dogajanje v Planici. Ta se z Oberstdorfom poteguje za gostiteljstvo svetovnega nordijskega prvenstva 2031. Prireditelj bi moral postati znan pretekli teden na kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze, a se je v Beogradu, kjer je prišlo tudi do predsedniške menjave – Johana Eliascha je nasledil Alexander Ospelt – zapletlo, tako da bo odločitev znana najverjetneje septembra . "Zdelo se mi je, da je v ospredju bolj to, kdo bo predsednik, kot pa to, kdo bo gostil nordijsko prvenstvo," je ob tem dejal Prevc.

Dobri dve leti minevata od zadnjega tekmovalnega skoka Petra Prevca, ki mu po koncu profesionalne športne poti ni dolgčas. Gorenjec je sprejel več kariernih izzivov.

Med drugim je postal strokovni sodelavec za opremo in razvoj opreme v slovenski skakalni reprezentanci, sodeloval je pri izgradnji vetrovnika v Žirovnici, v začetku leta postal predsednik organizacijskega komiteja Planica, v sredo pa v družbi žene Mine predstavil še zadnji projekt Fundacija Petra Prevca, ki si prizadeva za življenje v lepši sedanjosti.

"Res me veseli veliko stvari, rad poskusim veliko stvari. V bistvu pa me trenutno najbolj vlečeta fundacija in pa planiška tekma," je o svojih zadolžitvah novinarjem ob predstavitvi dejal Prevc, ki se je pretekli teden s slovensko delegacijo mudil na kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS) v Beogradu.

Alexander Ospelt je bil v Beogradu izvoljen za novega predsednika FIS. Slovenci so tam čakali tudi na odločitev tem, kdo bo gostil nordijsko svetovno prvenstvo 2031 – Planica ali Oberstdorf –, a so odločitev presenetljivo preložili. Foto: Guliverimage

Planica ali Oberstdorf? Odgovor verjetno septembra.

Dan pred predsedniškimi volitvami, na katerih je Alexander Ospelt prejel glas več od Johana Eliascha, so v srbskem glavnem mestu odločali o gostiteljih naslednjih prvenstev.

Odločanja prav veliko ni bilo. Uradno so potrdili le, da bo svetovno prvenstvo v poletih 2030 gostil Vikersund, ki je bil edini kandidat. Navzoči, tudi Prevc, pa so čakali odločitev o tem, komu bo pripadla vloga gostitelja svetovnega nordijskega prvenstva leta 2031 – Oberstdorfu ali Planici. A odgovora niso dočakali.

Ambasador planiške kandidature Peter Prevc je članom predsedstva FIS pomen Planice za športnike, navijače in prihodnost nordijskih disciplin predstavil skupaj s Petro Majdič. Foto: Guliverimage

Začudil ga je že zgolj en pokal

Predsedstvo FIS je po predstavitvi kandidatur sprejelo presenetljivo odločitev, da bo odločitev o organizatorju prestavilo na eno od prihodnjih sej.

"S Smučarsko zvezo Slovenije smo svoje predstavili. Nato smo šli ven, čakali na razglasitev, se sprehajali po hodnikih, a se dolgo ni zgodilo nič. Mimo so hodili predstavniki iz predsedstva FIS, se dolgo pogovarjali, nato pa so nam sporočili, da odločitve ni bilo. Zdelo se mi je, da se vsi bolj ukvarjajo s tem, kdo bo predsednik FIS, kot pa s tem, kdo bo gostil svetovno prvenstvo. Že ko sem videl, da so prinesli samo en pokal in poklicali Vikersundu, drugega pa ni bilo, sem rekel, da se dogaja nekaj čudnega," je o zapletih v Beogradu dejal ambasador kandidature Prevc, ki je članom predsedstva pomen Planice za športnike, navijače in prihodnost nordijskih disciplin predstavil skupaj s Petro Majdič. "Zdajšnjega predsednika so podprle Švica, Avstrija, Nemčija, tako da bomo videli, kako se bodo odločili." Foto: Guliverimage

Novega predsednika do podprli Nemci, Avstrijci, Švicarji ...

Prevc o možnostih Planice v gostiteljskem boju z Oberstdorfom ni želel javno razpredati, je pa zgovorno pripomnil: "Verjamem, da bo zdaj pri odločanju bolj mirno. Zasedali naj bi spet septembra, ko bo verjetno tudi znano, kako so se odločili. Zdajšnjega predsednika so podprle Švica, Avstrija, Nemčija, tako da bomo videli, kako se bodo odločili."

Planica je svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah gostila leta 2023, Oberstdorf pa dve leti pred njo.