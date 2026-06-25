Peter in Nika Prevc s sijajnim poklonom voščila Sloveniji #video

Ob dnevu državnosti, ko Slovenija praznuje 35. rojstni dan, sta se v posebni oddaji RTV Slovenija pojavila tudi Peter in Nika Prevc. Njuna čestitka je že preplavila družbena omrežja.

Peter Prevc je vrsto let navduševal generacije ljubiteljev športa na sončni strani Alp in skrbel, da je Prešernova Zdravljica znova in znova donela po svetu. Po njegovi upokojitvi sta štafeto prevzela Domen in Nika Prevc, ki sta v minuli sezoni spisala eno najuspešnejših zim v zgodovini slovenskega športa.

Simbolično predajo štafete sta Peter in Nika uprizorila tudi v posebni čestitki, namenjeni Sloveniji ob njenem 35. rojstnem dnevu. Oddaja Slovenija: 35 let, ki so jo pripravili na nacionalni televiziji, se je zaključila s kratkim, a pomenljivim posnetkom iz Logarske doline.

Junaka slovenskih src sta kolesarila po znameniti cesti, Peter pa je v eni roki visoko nad glavo držal plapolajočo slovensko zastavo. Ko je dohitel mlajšo sestro, ji je zastavo predal. Kratek prizor sijajno ponazarja neprekinjeno zgodbo slovenskih športnih uspehov, ti pa so bili skozi zgodovino naše države tisti, ki so znali Slovence najpogosteje pripraviti do tega, da smo dihali kot eno. Vloga vrhunskih športnikov je neprecenljiva, ko gre za povezovanje našega naroda.

"Majhna država. Velike zgodbe. Vse najboljše ob 35. rojstnem dnevu, Slovenija!" so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije.

Posnetek posebne čestitke: